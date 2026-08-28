There is no vaccine
Deadly Virus: Woman Admitted to Vienna’s Infectious Diseases Ward
For the first time in the country’s health history, a case of Crimean-Congo hemorrhagic fever has been reported. The insidious viral disease was detected during a test conducted by the Agency for Health and Food Safety (AGES) in Vienna. There is no vaccine against it—and the mortality rate is high!
One person with a confirmed case of Crimean-Congo hemorrhagic fever is currently being treated at Favoriten Hospital. According to a statement released Friday evening, symptoms appeared after a trip abroad, and the person sought medical attention “promptly.”
At this very moment, doctors in protective suits are fighting to save the patient’s life in the hospital’s highly specialized infectious disease ward. The deadly virus is believed to have been brought in during an extended stay or vacation in Turkey.
Patient Isolated
The patient has been isolated in accordance with current medical and hygiene standards. As with Ebola, the disease can lead to severe internal and external bleeding as it progresses. Further cases among close contacts cannot be ruled out.
Das Krim-Kongo-Fieber wird hauptsächlich über infizierte Hyalomma-Zecken übertragen, welche vereinzelt auch schon in Österreich gesichtet wurden.
Als Wirte des Virus fungieren Haus- und Wildtiere. Eine Übertragung kann auch über den Kontakt mit infiziertem Blut oder Fleisch erfolgen.
Symptome: plötzlich hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Erbrechen oder Durchfall. Es kann auch zu allgemeinen Blutungen kommen.
One in two patients dies
Depending on the strain, severity, and medical care, the mortality rate for Crimean-Congo hemorrhagic fever is as high as 50 percent. This means that one in two patients dies.
A vaccine is not currently available. Treatment is also limited to managing symptoms; in severe cases, the primary focus is on maintaining vital functions...
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