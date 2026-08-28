Severe Weather Warning
Linz: Christina Stürmer Concert Canceled
Due to the forecasted severe weather, Christina Stürmer’s planned concert had to be canceled. An alternative date is already being sought; tickets remain valid.
“Christina Stürmer’s open-air concert at the LINZ AG FrischLuft Stage near the Posthof cannot take place today, Friday, August 28. The weather won’t allow it. We’re sorry!” the venue operators announced on Friday afternoon.
A New Date Will Be Scheduled
The Linz native was set to take the stage just a few hours later; now, a new date will be found as soon as possible. Tickets already purchased remain valid and do not need to be exchanged.
Just three days ago, the singer had posted a video of rehearsals in the studio and wrote: “We’re incredibly excited to sing this with you in Linz in a few days!” In addition to the show at the Posthof in Linz, performances in Kufstein and at the Gasometer in Vienna have also been announced.
As early as Friday morning, GeoSphere Austria had issued a warning for Upper Austria about a massive thunderstorm expected to sweep across the region in two waves starting at 4 p.m. An “orange alert” is in effect for eleven districts.
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