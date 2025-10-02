Warum Deradikalisierung so oft ohne Erfolg bleibt

Sie alle nahmen bzw. nehmen an einem Deradikalisierungsprogramm teil. Vonseiten Derad heißt es, dass sich die Rückfallquote bei dem Delikt der terroristischen Vereinigung nicht stark von jener bei anderen Straftaten unterscheidet. Das seien bei Erwachsenen ca. 30 Prozent und bei Jugendlichen sogar 60 Prozent. 99 Prozent würden sie bis zum Haftende betreuen, 95 bis an Ende – das ist entweder, wenn die IS-Anhänger abgeschoben, ausgereist, verstorben oder eben deradikalisiert sind. Eine Messung gibt es dafür jedoch natürlich nicht ...