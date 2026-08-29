Unwetter ziehen ab und machen der Sonne Platz

Nach teils heftigen Regenfällen mit starken Windböen und teils auch Hagel in den vergangenen Nachmittag-, Abend- und Nachtstunden hat sich die Wetterlage über Österreich wieder weitgehend beruhigt. Der Samstag verläuft vielerorts niederschlagsfrei, im Tagesverlauf setzt sich zudem mehr und mehr die Sonne durch. Die Temperaturen bleiben aber unter der 30er-Marke, teils sogar deutlich.
Die „Altlasten“ aus der Nacht in Form von Wolken und vereinzelten Regenschauern gehen in der ersten Tageshälfte noch in Teilen Niederösterreichs, dem Burgenland und der Steiermark nieder. Überall sonst kann sich allmählich die Sonne durchsetzen, allerdings muss sie zwischendurch auch immer wieder den Wolken Platz machen.
Regen und Gewitter gelten in der zweiten Tageshälfte als eher unwahrscheinlich. Am ehesten könnte es im steirischen Bergland und in den Salzburger Tauern sowie im Lungau etwas nass werden.
Mit extremer Hitze ist am Samstag jedenfalls nicht zu rechnen. Am wärmsten wird es im Osten mit Temperaturen von bis zu 29 Grad in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland und bis zu 28 Grad im Südosten der Steiermark. Etwas kühler bleibt es im übrigen Land, mit Höchstwerten zwischen 21 und 26 Grad.
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