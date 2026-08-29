Unwetter ziehen ab und machen der Sonne Platz

Nach teils heftigen Regenfällen mit starken Windböen und teils auch Hagel in den vergangenen Nachmittag-, Abend- und Nachtstunden hat sich die Wetterlage über Österreich wieder weitgehend beruhigt. Der Samstag verläuft vielerorts niederschlagsfrei, im Tagesverlauf setzt sich zudem mehr und mehr die Sonne durch. Die Temperaturen bleiben aber unter der 30er-Marke, teils sogar deutlich.