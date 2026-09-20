An einem Tag durch die Jahrhunderte reisen

Verantwortung und Identität in Schlössern

Seit 2015 restauriert Constantin Staus-Rausch sein Schloss Grades, durch das er um 14 und um 16 Uhr führt.

Selten steht das Renaissanceschloss Hallegg in Klagenfurt offen: Führung um 10.30 Uhr. Für gewöhnlich nicht öffentlich zugänglich ist Schloss Mittertrixen in Völkermarkt, das der Guttaringer Unternehmer Maximilian Stingl revitalisiert hat. Schloss Stein in Dellach im Drautal besticht mit seiner Doppelkapelle, die Simon von Taisten malerisch gestaltet hat (Tag der offenen Tür von 10 bis 16 Uhr; Heinrich Orsini-Rosenberg führt; seine Familie besitzt und erhält das Schloss seit 1681; Kinderprogramm um 10 und 14 Uhr).