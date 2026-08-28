Biochemiker baute sich sein perfektes Konzerthaus

Warum gerade hier in Prein an der Rax?

„Bereits als Student kam ich gerne hier in die Raxregion, um mit meinen Freunden klettern zu gehen“, erzählt der in der Wachau geborene und in Linz aufgewachsene Ammerer. Bergerfahrungen sammelte er jedoch nicht nur hier – Ammerer war auch Erstbesteiger des Chogolisa, einem 7668 Meter hohen Berg im Karakorum in Pakistan.