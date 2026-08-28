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Opponents in the Europa League group stage

LIVE Draw: Who Will Salzburg & Sturm Face?

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28.08.2026 10:03
Red Bull Salzburg and Sturm Graz are looking to make a splash in the Europa League.
Red Bull Salzburg and Sturm Graz are looking to make a splash in the Europa League.(Bild: Krone-Collage/GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Draw for the Europa League group stage! Red Bull Salzburg will face AC Milan and Bayer Leverkusen, among others. Sturm Graz will take on former coach Christian Ilzer and Hoffenheim, as well as Olympique Marseille, among others.

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Here’s the live ticker to catch up on:

The draw for the group stage of the Europa League, held Friday in Monaco, has paired Austria’s representatives with the following opponents:

STURM GRAZ:

  Pot 1: Olympique Marseille (h), AZ Alkmaar (a)

  Pot 2: Stade Rennes (h), Dinamo Zagreb (a)

  Pot 3: NK Celje (H), Bournemouth (A)

  Pot 4: OFI Crete (h), 1899 Hoffenheim (a)

SALZBURG:

  Pot 1: AC Milan (H), Bayer Leverkusen (A)

  Pot 2: Sparta Prague (H), RSC Anderlecht (A)

  Pot 3: Crystal Palace (H), NK Celje (A)

  Pot 4: Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (A)

Match Dates:

  First round: September 16–17

  Round 2: October 15

  Round 3: October 22

  Round 4: November 5

  Round 5: November 26

  Round 6: December 10

  Round 7: January 21, 2027

  Round 8: January 28, 2027

Note: UEFA will announce the exact schedule by Sunday at the latest.

  • Knockout-round playoffs: February 18 and 25, 2027
  • Round of 16: March 11 and 18, 2027
  • Quarterfinals: April 8 and 15, 2027
  • Semifinals: April 29 and May 6, 2027
  • Final: May 26, 2027

Final in Frankfurt
The 2026–27 UEFA Europa League Final will take place on May 26, 2027, in Frankfurt am Main. The venue is Deutsche Bank Park, the home stadium of Eintracht Frankfurt.

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