Cannabisgeruch führte Polizisten zu Drogenfund

Auch Crystal Meth entdeckt

Bei einer anschließend freiwillig durchgeführten Nachschau im Garten und im Wohnhaus stießen die Ermittler schließlich auf weitere Cannabispflanzen. Im Gebäude wurden zudem insgesamt 85 Gramm Cannabiskraut, eine geringe Menge psychotroper, getrockneter Pilze sowie zwei Behälter mit Anhaftungen von Crystal Meth gefunden und sichergestellt.