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In Haus in Osttirol

Cannabisgeruch führte Polizisten zu Drogenfund

Tirol
28.08.2026 10:30
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Christian Krall)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Starker Cannabisgeruch machte Kriminalbeamte bei einer routinemäßigen Fußstreife in Osttirol aufmerksam. Was zunächst nach einer einzelnen Pflanze im Garten aussah, führte zu einem größeren Drogenfund.

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Ein ungewöhnlicher Geruch kam Kriminalbeamten der Polizeiinspektion Lienz bei einer routinemäßigen Fußstreife in einer Gemeinde im Bezirk Lienz in die Nase: Aus dem Bereich eines Wohnhauses strömte Cannabisgeruch.

Hausbesitzer zeigte sich geständig
Die Beamten gingen dem Verdacht nach und mussten dabei den Garten des Hauses passieren. Dort entdeckten sie eine Hanfpflanze. Der Hausbesitzer (53) zeigte sich sofort geständig und gab an, dass die Pflanze ihm gehöre.

Auch Crystal Meth entdeckt
Bei einer anschließend freiwillig durchgeführten Nachschau im Garten und im Wohnhaus stießen die Ermittler schließlich auf weitere Cannabispflanzen. Im Gebäude wurden zudem insgesamt 85 Gramm Cannabiskraut, eine geringe Menge psychotroper, getrockneter Pilze sowie zwei Behälter mit Anhaftungen von Crystal Meth gefunden und sichergestellt.

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