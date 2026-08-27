Weidels Ausrutscher | Nichts zu lachen

Nichts zu lachen. Darüber wird jetzt gelacht und gelästert. Doch weder über Weidel noch über Kunasek oder Kickl sollte man lachen. Über Weidel auch deshalb nicht, weil sie im Wiener TV-Interview festhielt, man müsse aus Euro und Schengen „raus“. Das geht sogar der FPÖ zu weit. Und über Kickl sollte man angesichts mancher seiner Vorstellungen und seiner Umfragewerte keinesfalls lachen. Über Kunasek schon gar nicht: Er zertrümmert laut Umfragen seinen Regierungspartner ÖVP, nähert sich der absoluten Mehrheit. So weit ist es in Oberösterreich noch nicht. Aber Stand jetzt könnte die FPÖ dort 2027 die Landeshauptmannpartei ÖVP überflügeln und das nächste große Bundesland übernehmen. Rundum werden viele nichts zu lachen haben.