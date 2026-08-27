Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Weidels Ausrutscher | Nichts zu lachen

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Screenshot ZDF)
(Bild: Screenshot/zdfheute.de)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Weidels Ausrutscher. Haha. Nun macht man sich in Medien und sozialen Kanälen darüber lustig, dass Alice Weidel, die Chefin der FPÖ-Schwesterpartei AfD, die von einem Wahlerfolg zum nächsten eilt und demnächst vermutlich erstmals ein deutsches Bundesland regieren wird, jüngst zwar voll des Lobes für die hiesigen Blauen war, dabei aber bei einem wichtigen Namen ausrutschte. Weidel, in Wien zu Gast, wo sie das ZDF-„Sommergespräch“ gab, erzählte, sie sei hier, um sich mit den Parteispitzen der FPÖ zu treffen, weil man von ihnen „unglaublich viel lernen“ könne. Besonders hob sie den steirischen FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek hervor, er sei ein „Sympathieträger“, die von ihm geführte Landesregierung mache einen „unglaublich guten Job“. Weidels Ausrutscher: Sie nannte Kunasek „Kumasek“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nichts zu lachen. Darüber wird jetzt gelacht und gelästert. Doch weder über Weidel noch über Kunasek oder Kickl sollte man lachen. Über Weidel auch deshalb nicht, weil sie im Wiener TV-Interview festhielt, man müsse aus Euro und Schengen „raus“. Das geht sogar der FPÖ zu weit. Und über Kickl sollte man angesichts mancher seiner Vorstellungen und seiner Umfragewerte keinesfalls lachen. Über Kunasek schon gar nicht: Er zertrümmert laut Umfragen seinen Regierungspartner ÖVP, nähert sich der absoluten Mehrheit. So weit ist es in Oberösterreich noch nicht. Aber Stand jetzt könnte die FPÖ dort 2027 die Landeshauptmannpartei ÖVP überflügeln und das nächste große Bundesland übernehmen. Rundum werden viele nichts zu lachen haben.

Kommen Sie gut durch den Freitag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
27.08.2026 22:00
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Zwei Diebe drangen in das Wiener MAK ein.
Flucht mit Diamanten
Bewaffneter Kunstraub in Wiener Museum
LASK-Trainer Didi Kühbauer bekommt es mit Kylian Mbappe von Real (l.) und Florian Wirtz (r.) vom ...
Traumlos für Kühbauer
LASK trifft in Königsklasse auf Real und Liverpool
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Krone Plus Logo
Flugschule trauert
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
Die Flut riss Brücken und Straßen und leider auch zahlreiche Menschen mit sich – sie kam ohne ...
Todesflut ohne Regen
Nepal-Drama: Jetzt wächst die Angst vor Welle zwei
Salzburg steht in der UEFA Europa League.
Konate-Doppelpack
Salzburg löst gegen Mjällby Europa-League-Ticket
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
171.796 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
109.203 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Champions League
Historische Aufholjagd! LASK spielt Königsklasse
101.874 mal gelesen
Jubel bei den Linzern nach einem historischen Europacup-Abend.
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
984 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
852 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Conference League
Traum geplatzt! Rapid verliert irren Quali-Krimi
666 mal kommentiert
Der SK Rapid scheiterte in der Conference-League-Quali an Heart of Midlothian.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Der brisante Besuch
Wenn die CIA in Moskau weilt, droht Tod und Leid
Industrie soll zahlen
Nach Dürre kommen jetzt Rufe nach Wassersteuer
Streit mit Kanada
Trump macht Ernst – und benennt Lake Ontario um
Kanzler in Berlin
Neues EU-Budget als „Rechnung mit dem Wirten“
Wiener-Kammer-Skandal
„Michael Ludwig ist ein beinharter Machtpolitiker“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf