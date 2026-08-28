Baulandabgabe: Murks & bürokratische Scheinlösung

Die Freiwilligkeit sieht Sint generell als „Geburtsfehler“ – weil brach liegendes Bauland in der einen Gemeinde besteuert werde, im Nachbarort aber nicht. Außerdem seien die Ausnahmen vielfältig und die Einhebung ab 2032 eine viel zu lange Frist. Die Alternative der Liste Fritz kam schon im Landtag zur Sprache: Verpflichtung der Gemeinden, mindestens 10 Prozent ihrer gewidmeten Baugrundstücke als Vorbehaltsfläche für den geförderten Wohnbau auszuweisen. Alles in allem ein „Murks“, wie Sint konstatiert.