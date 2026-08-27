Tiroler Baulandabgabe ist da: „Giftzähne gezogen“

Gegengeschäft für rasche Entnahme von Wölfen

Dies ging nicht ohne „Kuhhandel“ ab, denn die Initiative geht noch auf das Drängen der Dornauer-SPÖ zurück, die dafür rasche Wolfsentnahmen zugesagt bekam, wie ein hoher Bauernfunktionär kürzlich noch einmal unumwunden sagte. Nachsatz: „Es ist uns aber gelungen, die Giftzähne für die Landwirtschaft zu ziehen.“