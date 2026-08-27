Tiroler Baulandabgabe ist da: „Giftzähne gezogen“

Die Initiative kam von der einstigen Dornauer-SPÖ, aber Bauern freuen sich über „gezogene Giftzähne“. Nun wird das Gesetz am kommenden Dienstag von der Tiroler Landesregierung beschlossenen. Die „Krone“ zeigt Hintergründe und Details zur Abgabe auf.
Wenn in Tirol Belastungen für (bäuerliche) Grundeigentümer angesagt sind, wird es politisch kompliziert. Das gilt auch für die im schwarz-roten Koalitionsabkommen vereinbarte Baulandmobilisierungsabgabe.
Nach Einwänden und Änderungswünschen aus allen Himmelsrichtungen soll die Abgabe, die mithelfen soll, zumindest einen Bruchteil von 3160 Hektar gehortete Grundstücke an Käufer zu bringen, nun am Dienstag in der Regierung beschlossen.
Ziel ist es, sparsam mit unseren wertvollen Flächen umzugehen, bodensparend zu agieren und leistbaren Wohnflächen für die nächste Generation zu schaffen.
LH Anton Mattle
Bild: Christof Birbaumer
Gegengeschäft für rasche Entnahme von Wölfen
Dies ging nicht ohne „Kuhhandel“ ab, denn die Initiative geht noch auf das Drängen der Dornauer-SPÖ zurück, die dafür rasche Wolfsentnahmen zugesagt bekam, wie ein hoher Bauernfunktionär kürzlich noch einmal unumwunden sagte. Nachsatz: „Es ist uns aber gelungen, die Giftzähne für die Landwirtschaft zu ziehen.“
Was das steckt hinter der Baulandmobilisierungsabgabe, die man als „Bauland-Steuer“ bezeichnen könnte?
Die Baulandmobilisierung ist ein weiterer Baustein unserer Wohnbauoffensive.
LHStv. Philip Wohlgemuth
Bild: Christof Birbaumer
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.