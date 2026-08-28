Für mehr Ohm-Erlebnis: Yoga-Podest im Akademiepark

Das Yoga-Festival in Wiener Neustadt findet diesen Samstag, am 29. August, mit einer dritten Bühne auf der Picknickwiese statt. Bei dieser Herbst-Edition sind die Glow & Flow Experiences ein besonderes Highlight . Hier können zusätzlich zu Yoga neue Bewegungsformen kennengelernt werden.
Die Idee eines Glow & Flow-Festivals von Initiatorin Lisa Salinger vom Mäx Wiener Neustadt in Zusammenarbeit mit der Stadt findet seit der Premiere im Mai 2025 immer größeren Anklang. Vielleicht weil es auch mehr als nur Yoga ist. Morgen, Samstag, wartet auf die Besucher ein Tag mit Yoga, Workouts, Meditationen, Workshops und besonderen Bewegungserlebnissen.
Dritte Bühne für erweitertes Programm
„Das Programm ist größer geworden und dieses Mal können die Einheiten am neuen Yoga-Podest gezeigt werden, gebaut von den Maurern und Tischlern der Stadt“, verraten ÖVP-Stadtrat Franz Dinhobl und FPÖ-Sportstadtrat Philipp Gerstenmayer. Die Idee für das neue Podium kam von der Gruppe Sport des Magistrats rund um Leiterin Sarah Voit und der Abteilung Grünraum rund um Leiter Florian Fux.
Jederzeit kostenlos nutzbar
Die Plattform steht den Besuchern der Picknickwiese auch außerhalb der Festivaltage zur freien Verfügung und kann für verschiedene Aktivitäten genutzt werden. Das Angebot richtet sich beispielsweise an alle, die Yogastunden im Freien abhalten wollen, für diverse Workouts, Kraftübungen oder auch Pilates. Der Standort unter Bäumen wurde bewusst so gewählt, dass man an einem schattigen Ort direkt auf der Picknickwiese verweilen kann, egal, ob für Sport, zum Ausruhen oder zum Lesen und Spielen.
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