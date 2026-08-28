Für mehr Ohm-Erlebnis: Yoga-Podest im Akademiepark

Jederzeit kostenlos nutzbar

Die Plattform steht den Besuchern der Picknickwiese auch außerhalb der Festivaltage zur freien Verfügung und kann für verschiedene Aktivitäten genutzt werden. Das Angebot richtet sich beispielsweise an alle, die Yogastunden im Freien abhalten wollen, für diverse Workouts, Kraftübungen oder auch Pilates. Der Standort unter Bäumen wurde bewusst so gewählt, dass man an einem schattigen Ort direkt auf der Picknickwiese verweilen kann, egal, ob für Sport, zum Ausruhen oder zum Lesen und Spielen.