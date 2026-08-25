Palast teilt schönes Liebesfoto zur Silberhochzeit

Während viele Norweger Mette-Marits Eignung als künftige Königin kritisch sehen, hat Haakon in den vergangenen Monaten immer wieder klargemacht, dass er nicht von der Seite seiner Frau weicht. So auch im Interview des Senders NRK: „Wir sind seit über 25 Jahren zusammen. Und haben eine Beziehung aufgebaut, in der wir fest zusammen stehen. Wenn man heiratet, dann gilt das in guten und in schlechten Zeiten.“