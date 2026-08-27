Versperrte Türen von Denkmälern öffnen sich

Auch von den „Stammspielern“ am Tag des Denkmals können Besucher offenbar gar nicht genug bekommen: Regelmäßig rasch ausgebucht sind etwa Führungen durch das Jugendstil-Juwel der französischen Botschaft hinter dem Karlsplatz. Auch die Hofburg und das Winterpalais des Prinzen Eugen vulgo Finanzministerium werden Jahr für Jahr gestürmt. Daneben gibt es aber auch heuer wieder Besichtigungsmöglichkeiten, die sich nie wieder bieten werden – etwa im fast fertig renovierten Haus Urwalek aus dem Jahr 1930 in Hietzing, bevor sich die Eigentümer dort wohnlich einrichten.