Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alte Akademie

Porr baut nun Signa-Leiche in München fertig

Wirtschaft
28.12.2025 15:58
Die Alte Akademie in München wird nun endlich fertig umgebaut.
Die Alte Akademie in München wird nun endlich fertig umgebaut.(Bild: APA/PORR)

Nach der Pleite von René Benkos Signa Holding waren zahlreiche Baustellen des Immobilienkonzerns gestoppt worden. In München hatte es unter anderem die Alte Akademie getroffen, ein Renaissance-Gebäude in der Innenstadt. Nun hat das Objekt neue Besitzer gefunden – und die Fertigstellung des Bauprojekts übernimmt die österreichische Porr.

0 Kommentare

Neben dem Elbtower in Hamburg und dem Kaufhaus Lamarr in der Wiener Mariahilfer Straße war die Alte Akademie wohl das bekannteste Projekt der Signa gewesen, welches nach der Insolvenz im Herbst 2023 zur Baustellen-Leiche wurde. 

Das Areal umfasst rund 6500 Quadratmeter in der Münchner Innenstadt und war im Dezember 2015 im Erbbaurecht auf 65 Jahre an die Signa Holding vergeben worden. Nach dem Zusammenbruch von Benkos Kartenhaus und der Insolvenz der Gruppe fiel das Objekt wieder an den Freistaat Bayern. 

Investoren buhlen um Prunkimmobilie
2025 wurde bekannt, dass es mehrere Interessenten für die historische Prunkimmobilie gibt. Anfang Dezember beschloss der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags schließlich, nicht nur das Grundstück an eine Tochterfirma der Thiele-Familienstiftung für 30 Millionen Euro zu veräußern, sondern auch das Erbbaurecht für die Alte Akademie für kolportierte 149 Millionen Euro, berichtete die „Frankfurter Allgemeine“. 

Der Unmut der Münchner über die Baustellen-Leiche zeigte sich irgendwann deutlich ...
Der Unmut der Münchner über die Baustellen-Leiche zeigte sich irgendwann deutlich ...(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Den Zuschlag für das Topobjekt in der Fußgängerzone erhielt eine Gesellschaft der deutschen Thiele-Familienstiftung. Gemessen an den Münchner Immobilienpreisen erscheinen 180 Millionen Euro nicht gerade viel, dem Vernehmen nach sei man an einem raschen Verkauf interessiert gewesen zu sein, auch der zuständige Insolvenzverwalter habe zugestimmt.

Unter den Gläubigern der insolventen Signa-Tochtergesellschaft München, Alte Akademie Immobilien GmbH & Co. KG waren unter anderem die Bayerische Landesbank, die Stadtsparkasse München und die Deutsche Pfandbriefbank. Sie sollen der Benko-Gesellschaft seinerzeit einen Kredit in dreistelliger Millionenhöhe gewährt haben, so die „FAZ“. Zudem hatte die Absicherung der Baustelle Unsummen verschlungen, denn unter der Alten Akademie verläuft die Münchner S-Bahn. 

Lesen Sie auch:
Im Zuge der Insolvenz der Signa Holding werden nun auch die Signa-Markenrechte sowie eine ...
Signa, Karstadt & Co
Signa-Markenrechte und Domains werden versteigert
22.12.2025
Marode Privatstiftung
Signa-Gesellschaften wollen 80 Millionen von Benko
08.10.2025
Bittere Bescherung
Benko bleibt auch zu Weihnachten hinter Gittern
23.12.2025

Porr baut einstige Signa-Leiche fertig
Die Umbauten werden die neuen Besitzer um die 220 Millionen Euro kosten, die österreichische Porr kommt mit einem Auftragsvolumen von 50 Millionen zum Zug, wie der Chef des Baukonzerns, Karl-Heinz Strauss, im Gespräch mit der APA berichtete. „Es ist uns kein Schaden entstanden“, sagte der CEO. Die Porr habe „kleine Außenstände“ gehabt, die durch eine Bankgarantie abgesichert gewesen seien. „Wir haben die Baustelle im Auftrag des Masseverwalters weiterbetreut.“ Nun erwarte man einen baldigen Baustart, in fünf Jahren soll alles fertig sein. 

Der heimische Baukonzern Porr wurde mit der Fertigstellung beauftragt.
Der heimische Baukonzern Porr wurde mit der Fertigstellung beauftragt.(Bild: APA/Helmut Fohringer)

Das Konsortium um Hammer & Thiele hatte sich gegen einen anderen Immobilieninvestor durchgesetzt – allerdings sorgte der Zuschlag für Schlagzeilen. Denn auch der Münchner Investor Erich Schwaiger hatte ein Gebot abgegeben, wie sein Anwalt bestätigte. Laut eigenen Angaben lag dies über dem von Hammer & Thiele, der Freistaat Bayern dementiert dies. Man habe alles genau geprüft, hieß es auf Anfrage. 

Schwaiger, der in der Immobilienbranche den Spitznamen „Das Phantom“ trägt, hatte zuletzt mehrere Nobel-Immobilien in der Münchner Innenstadt aufgekauft. Aus der Signa-Konkursmasse erwarb er dort bereits das Kaufhaus Oberpollinger für 380 Millionen Euro.

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
MünchenHamburg
BaustelleInsolvenzHerbst
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
170.455 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
169.375 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
150.218 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Wirtschaft
Alte Akademie
Porr baut nun Signa-Leiche in München fertig
Krone Plus Logo
Formel einfach erklärt
Diese Zahl bestimmt, wie hoch Ihre Pension wird
Firmengeschichte
„Fronius ist mit dem VW-Konzern groß geworden“
Meisterwerke aus NÖ
Harfenbau in Perfektion: Feinheiten des Klanges
Krone Plus Logo
Frage an Touristiker
Ist Winterurlaub nur noch für Ausländer leistbar?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf