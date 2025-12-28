Porr baut nun Signa-Leiche in München fertig

Porr baut einstige Signa-Leiche fertig

Die Umbauten werden die neuen Besitzer um die 220 Millionen Euro kosten, die österreichische Porr kommt mit einem Auftragsvolumen von 50 Millionen zum Zug, wie der Chef des Baukonzerns, Karl-Heinz Strauss, im Gespräch mit der APA berichtete. „Es ist uns kein Schaden entstanden“, sagte der CEO. Die Porr habe „kleine Außenstände“ gehabt, die durch eine Bankgarantie abgesichert gewesen seien. „Wir haben die Baustelle im Auftrag des Masseverwalters weiterbetreut.“ Nun erwarte man einen baldigen Baustart, in fünf Jahren soll alles fertig sein.