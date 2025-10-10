Vamed: Porr und Strabag kaufen doch nicht zusammen

Die Baukonzerne Porr und Strabag wollen das Österreich-Kerngeschäft des heimischen Krankenhausbetreibers und Gesundheitsdienstleisters Vamed nicht mehr gemeinsam übernehmen. Der durch eine Beteiligungsgesellschaft abgeschlossene Kaufvertrag wurde „heute aufgehoben, da die Umsetzung nicht in der vorgesehenen Weise erfolgen konnte“, teilte die Strabag mit. Die Porr übernimmt das österreichische Projektentwicklungsgeschäft der Vamed und die Thermenbeteiligungen in Österreich.