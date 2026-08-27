„LH-Duell“ mehr als ein Jahr vor Wahl ausgerufen

Dazu kommt, dass in knapp einem Jahr turnusmäßig in Tirol wieder ein neuer Landtag gewählt wird (außer es gibt vorgezogene Wahlen. Aber wer will das abgesehen von der FPÖ? Und auch wenn vonseiten der Politik noch so oft betont wird, dass man bis zum letzten Tag für das Land „arbeiten“ werde, weiß der gelernte Wähler, dass das nicht so sein wird. Er weiß auch, dass längst schon im Hintergrund Vorbereitungen laufen und Umfragen gemacht werden, um zu wissen, wie man denn prozentuell dasteht, wo den Menschen der Schuh drückt, welche Themen man forcieren muss – die eingangs aufgezählte Themenpalette kann gerne herangezogen werden).