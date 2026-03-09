Van der Beeks Tochter (9) rührt mit Clip zu Tränen

„Wenn ihr sie vermisst, könnt ihr weinen“, erklärte Emilia zudem. „Ihr könnt mit ihnen sprechen. Ich spreche jeden Tag mit meinem Papa. Ich beginne mit einem Satz und sage: ,Hallo, Papa. Ich vermisse dich und ich liebe dich so sehr und ich werde nie aufhören, dich zu lieben.‘ Und dann erzähle ich ihm von meinem Tag, wie ich mich fühle, und ich habe auch meiner Familie erzählt, wie ich mich fühle. Ich weiß, dass er mich hören kann, aber ich kann ihn nicht hören.“