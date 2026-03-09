Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich vermisse dich“

Van der Beeks Tochter (9) rührt mit Clip zu Tränen

Society International
09.03.2026 10:29
James Van der Beek mit seiner Familie: Tochter Emilia meldete sich zum 49. Geburtstag ihres ...
James Van der Beek mit seiner Familie: Tochter Emilia meldete sich zum 49. Geburtstag ihres Vaters mit einer bewegenden Videobotschaft zu Wort.(Bild: Krone KREATIV/gofundme.com)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Dieses Video rührt Millionen von Fans: James Van der Beeks Tochter Emilia meldete sich zum 49. Geburtstag ihres im Februar verstorbenen Vaters auf Instagram. In dem Clip spricht die Neunjährige über ihre Trauer und ihren Schmerz.

0 Kommentare

Im Februar verlor James Van der Beek den Kampf gegen den Darmkrebs. Am Sonntag wäre der Schauspieler 49 Jahre alt geworden. Ein Tag, der für die Familie alles andere als einfach war.

Van der Beeks Tochter sprach über Trauer
Das beweist ein emotionales Video von Tochter Emilia, das Van der Beeks Witwe Kimberly auf Instagram veröffentlichte. „Emilia fragte mich, ob sie heute ein Video machen und posten dürfe, ging nach draußen und kam mit diesem Video zurück“, schrieb diese zu dem Clip.

Sehen Sie hier die berührenden Worte von James Van der Beeks Tochter Emilia:

„Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist mein Papa gestorben. Aber ich werde euch einfach ein paar kleine Tipps geben oder Dinge, die helfen können, wenn jemand, den ihr liebt, stirbt“, erklärte die Neunjährige in ihrer Videobotschaft an die Fans von Van der Beek.

„Spreche jeden Tag mit meinem Papa“
„Heute ist der Geburtstag meines Papas, und das Wichtigste, wenn jemand stirbt, ist, mit ihm zu sprechen und seine Gefühle herauszulassen“, fuhr Emilia fort. Sie spreche nicht nur heute, sondern jeden Tag mit ihrem Papa. Und sie wisse, dass er jetzt „an einem guten Ort“ ist und „keine Schmerzen mehr hat“.

„Wenn ihr sie vermisst, könnt ihr weinen“, erklärte Emilia zudem. „Ihr könnt mit ihnen sprechen. Ich spreche jeden Tag mit meinem Papa. Ich beginne mit einem Satz und sage: ,Hallo, Papa. Ich vermisse dich und ich liebe dich so sehr und ich werde nie aufhören, dich zu lieben.‘ Und dann erzähle ich ihm von meinem Tag, wie ich mich fühle, und ich habe auch meiner Familie erzählt, wie ich mich fühle. Ich weiß, dass er mich hören kann, aber ich kann ihn nicht hören.“

„Gebt euch nicht selbst die Schuld“
Die Neunjährige, die in dem Clip einen schwarzen Hoodie sowie ein Schirmkapperl, unter dem ihre blonden Locken hervorschauen, trägt, ermutigte Menschen zudem dazu, ihre Gefühle auszudrücken und gab anderen Trauernden den Rat, einfach zu weinen oder auf andere Arten seine „Gefühle im Körper“ auszudrücken. Auch Wut findet sie in Ordnung, solange es keine Schuldzuweisungen gebe: „Ihr könnt wütend sein, aber gebt euch nicht selbst die Schuld. Sich selbst die Schuld zu geben ist keine gute Strategie, wenn jemand stirbt.“

James Van der Beek mit Ehefrau Kimberly im Jahr 2019
James Van der Beek mit Ehefrau Kimberly im Jahr 2019(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Rachel Murray)

Zum Abschluss bedankte Emilia sich bei allen, die für die GoFundMe-Spendenaktion ihrer 44-jährigen Mutter Kimberly Van Der Beek gespendet haben, bei der bereits mehr als zwei Millionen Dollar gesammelt wurden, um „wichtige Lebenshaltungskosten, Rechnungen und die Ausbildung der Kinder“ zu finanzieren.

Van der Beek hatte sechs Kinder
Emilia – die die Geschwister Olivia (15), Joshua (13), Annabel (12), Gwendolyn (7) und den vierjährigen Jeremiah hat – sagte: „Und wenn ihr für den Kimberly-Van-Der-Beek-Fundraiser gespendet habt, vielen, vielen Dank. Ich habe nachgesehen – Holy Moly. Vielen Dank. Ich bin überwältigt.“

Lesen Sie auch:
Hollywood steht zusammen: Nach dem Krebstod von James Van Der Beek sammeln Tausende für seine ...
Welle der Solidarität
Millionen für James Van Der Beeks sechs Kinder
13.02.2026
Düsterer Pastor
Trailer zeigt Van der Beek in seiner letzten Rolle
19.02.2026

Kimberly Van der Beek teilte in ihren Storys zudem „viele Fotos und einige Videos“, wie sie neben dem Video ihrer Tochter mitteilte. Und verriet: „Ich möchte jetzt am liebsten nur Videos von ihm mit den Kindern anschauen.“ Gleichzeitig bedankte sie sich „für die unglaubliche Anteilnahme, Liebe und Unterstützung für die Familie“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
09.03.2026 10:29
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
287.920 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
260.128 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.819 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2264 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2168 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1301 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Society International
„Ich vermisse dich“
Van der Beeks Tochter (9) rührt mit Clip zu Tränen
„Zukunft in Armen“
Cathy Hummels freut sich über Familienzuwachs
Wurde 65 Jahre alt
„Ghostbusters“-Star Jennifer Runyon gestorben
Sängerin war daheim!
Schüsse auf die Villa von Musik-Superstar Rihanna
Trauer um Ikone
Woodstock-Legende Country Joe McDonald gestorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf