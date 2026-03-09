Van der Beeks Tochter (9) rührt mit Clip zu Tränen

Dieses Video rührt Millionen von Fans: James Van der Beeks Tochter Emilia meldete sich zum 49. Geburtstag ihres im Februar verstorbenen Vaters auf Instagram. In dem Clip spricht die Neunjährige über ihre Trauer und ihren Schmerz.
Im Februar verlor James Van der Beek den Kampf gegen den Darmkrebs. Am Sonntag wäre der Schauspieler 49 Jahre alt geworden. Ein Tag, der für die Familie alles andere als einfach war.
Van der Beeks Tochter sprach über Trauer
Das beweist ein emotionales Video von Tochter Emilia, das Van der Beeks Witwe Kimberly auf Instagram veröffentlichte. „Emilia fragte mich, ob sie heute ein Video machen und posten dürfe, ging nach draußen und kam mit diesem Video zurück“, schrieb diese zu dem Clip.
Sehen Sie hier die berührenden Worte von James Van der Beeks Tochter Emilia:
„Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist mein Papa gestorben. Aber ich werde euch einfach ein paar kleine Tipps geben oder Dinge, die helfen können, wenn jemand, den ihr liebt, stirbt“, erklärte die Neunjährige in ihrer Videobotschaft an die Fans von Van der Beek.
„Spreche jeden Tag mit meinem Papa“
„Heute ist der Geburtstag meines Papas, und das Wichtigste, wenn jemand stirbt, ist, mit ihm zu sprechen und seine Gefühle herauszulassen“, fuhr Emilia fort. Sie spreche nicht nur heute, sondern jeden Tag mit ihrem Papa. Und sie wisse, dass er jetzt „an einem guten Ort“ ist und „keine Schmerzen mehr hat“.
„Wenn ihr sie vermisst, könnt ihr weinen“, erklärte Emilia zudem. „Ihr könnt mit ihnen sprechen. Ich spreche jeden Tag mit meinem Papa. Ich beginne mit einem Satz und sage: ,Hallo, Papa. Ich vermisse dich und ich liebe dich so sehr und ich werde nie aufhören, dich zu lieben.‘ Und dann erzähle ich ihm von meinem Tag, wie ich mich fühle, und ich habe auch meiner Familie erzählt, wie ich mich fühle. Ich weiß, dass er mich hören kann, aber ich kann ihn nicht hören.“
„Gebt euch nicht selbst die Schuld“
Die Neunjährige, die in dem Clip einen schwarzen Hoodie sowie ein Schirmkapperl, unter dem ihre blonden Locken hervorschauen, trägt, ermutigte Menschen zudem dazu, ihre Gefühle auszudrücken und gab anderen Trauernden den Rat, einfach zu weinen oder auf andere Arten seine „Gefühle im Körper“ auszudrücken. Auch Wut findet sie in Ordnung, solange es keine Schuldzuweisungen gebe: „Ihr könnt wütend sein, aber gebt euch nicht selbst die Schuld. Sich selbst die Schuld zu geben ist keine gute Strategie, wenn jemand stirbt.“
Zum Abschluss bedankte Emilia sich bei allen, die für die GoFundMe-Spendenaktion ihrer 44-jährigen Mutter Kimberly Van Der Beek gespendet haben, bei der bereits mehr als zwei Millionen Dollar gesammelt wurden, um „wichtige Lebenshaltungskosten, Rechnungen und die Ausbildung der Kinder“ zu finanzieren.
Van der Beek hatte sechs Kinder
Emilia – die die Geschwister Olivia (15), Joshua (13), Annabel (12), Gwendolyn (7) und den vierjährigen Jeremiah hat – sagte: „Und wenn ihr für den Kimberly-Van-Der-Beek-Fundraiser gespendet habt, vielen, vielen Dank. Ich habe nachgesehen – Holy Moly. Vielen Dank. Ich bin überwältigt.“
Kimberly Van der Beek teilte in ihren Storys zudem „viele Fotos und einige Videos“, wie sie neben dem Video ihrer Tochter mitteilte. Und verriet: „Ich möchte jetzt am liebsten nur Videos von ihm mit den Kindern anschauen.“ Gleichzeitig bedankte sie sich „für die unglaubliche Anteilnahme, Liebe und Unterstützung für die Familie“.
