Motorradlenker (43) krachte in Fahrzeugheck

Als ein Linzer Motorradfahrer während eines Überholmanövers plötzlich auf Gegenverkehr aufmerksam wurde, wollte er sich rasch in eine Autokolonne einordnen. Doch das ging gehörig schief. Er prallte mit großer Wucht auf den Wagen einer Mühlviertlerin, wurde über den Pkw geschleudert und schwer verletzt.