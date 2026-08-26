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Über Auto geschleudert

Motorradlenker (43) krachte in Fahrzeugheck

Oberösterreich
26.08.2026 07:31
Notarzt und Rettung standen im Einsatz.
Notarzt und Rettung standen im Einsatz.(Bild: Christof Birbaumer/Kronen Zeitung)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Als ein Linzer Motorradfahrer während eines Überholmanövers plötzlich auf Gegenverkehr aufmerksam wurde, wollte er sich rasch in eine Autokolonne einordnen. Doch das ging gehörig schief. Er prallte mit großer Wucht auf den Wagen einer Mühlviertlerin, wurde über den Pkw geschleudert und schwer verletzt.

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Eine 22-Jährige aus Reichenau im Mühlkreis fuhr am Dienstag gegen 18.40 Uhr mit ihrem Pkw auf der B 126 (Leonfeldner Bundesstraße) im Kolonnenverkehr stadtauswärts. Zur selben Zeit war ein 43-jähriger Motorradlenker aus Linz ebenfalls stadtauswärts unterwegs. Er überholte dabei mehrere Fahrzeuge der Kolonne.

Als ihm ein Auto entgegenkam, dürfte sich der 43-Jährige wieder in die Kolonne eingereiht haben. Dabei prallte er gegen das Heck des Wagens der 22-Jährigen. Der Biker wurde über das Fahrzeug geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen.

Das Unfallkrankenhaus in Linz.
Das Unfallkrankenhaus in Linz.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)


Der 43-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt ins UKH Linz eingeliefert. Die 22-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren schwer beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

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