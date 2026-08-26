Motorradlenker (43) krachte in Fahrzeugheck

Als ein Linzer Motorradfahrer während eines Überholmanövers plötzlich auf Gegenverkehr aufmerksam wurde, wollte er sich rasch in eine Autokolonne einordnen. Doch das ging gehörig schief. Er prallte mit großer Wucht auf den Wagen einer Mühlviertlerin, wurde über den Pkw geschleudert und schwer verletzt.
Eine 22-Jährige aus Reichenau im Mühlkreis fuhr am Dienstag gegen 18.40 Uhr mit ihrem Pkw auf der B 126 (Leonfeldner Bundesstraße) im Kolonnenverkehr stadtauswärts. Zur selben Zeit war ein 43-jähriger Motorradlenker aus Linz ebenfalls stadtauswärts unterwegs. Er überholte dabei mehrere Fahrzeuge der Kolonne.
Als ihm ein Auto entgegenkam, dürfte sich der 43-Jährige wieder in die Kolonne eingereiht haben. Dabei prallte er gegen das Heck des Wagens der 22-Jährigen. Der Biker wurde über das Fahrzeug geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen.
Der 43-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt ins UKH Linz eingeliefert. Die 22-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren schwer beschädigt und nicht mehr fahrbereit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.