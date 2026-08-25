“It Shaped Me”
70 Years of Bravo! But Not Everything Deserves Applause
BRAVO is celebrating its 70th anniversary this year and has shaped Austrian music and youth culture across generations. Marco Angelini-Santner, the former “DSDS” star from Styria, looks back with nostalgia—and largely positive memories. But the cult magazine didn’t always strike the right note.
Don Johnson on the cover and on posters alongside Billy Idol, Bono of U2, and George Michael; a star cutout of Den Harrow; major features on Madonna, Otto’s new movie, and Nina Hagen; exclusive reports on Johnny Logan; and much more. Pure nostalgia as I flip through that issue, which was published during the week the author of these lines was born (July 1987) ...
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