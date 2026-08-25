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Betuchte Interessenten reißen sich um Russenvilla

Oberösterreich
25.08.2026 08:00
Schon mehrere Interessierte bzw. deren Vertreter wurden durch das malerische Schlösschen ...
Schon mehrere Interessierte bzw. deren Vertreter wurden durch das malerische Schlösschen geführt.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Fast 200 Interessierte bekundeten Willen, die „Russenvilla“ in Traunkirchen zu kaufen. Nicht alle davon haben die nötigen Mittel – einigen hingegen ist es mit der Anschaffung sehr ernst. Aufmerksamkeit kommt nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Nachbarländern – und auch ein neues Gebot liegt vor.

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Zwar ist sie nicht die teuerste Villa Oberösterreichs, die derzeit zum Verkauf steht – wie berichtet, werden für ein Anwesen am Attersee 20 Millionen Euro verlangt – aber ganz klar die einzigartigste: Die Villa Pantschoulidzeff in Traunkirchen, auch bekannt als „Russenvilla“, wird von Eigentümervertreter Jürgen Hesz bzw. der Hesz’schen Privatstiftung feilgeboten.

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