Bademeister wollte Urlauber retten – beide tot

Nach ersten Erkenntnissen war ein Ehepaar aus der Provinz Cuneo (Piemont) beim Baden an einem Strand im Norden Italiens in Schwierigkeiten geraten. Es rief um Hilfe, wodurch der Bademeister (62) auf den Vorfall aufmerksam wurde. Er brachte zunächst die Frau in Sicherheit und ging anschließend ein weiteres Mal ins Wasser, um den Mann (65) zu retten. Dabei gerieten plötzlich beide in Not und ertranken.