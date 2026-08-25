Unglück in Ligurien
Bademeister wollte Urlauber retten – beide tot
Am Dienstagvormittag hat sich ein schrecklicher Unfall an einem Strand im italienischen Ligurien ereignet: Ein Bademeister und ein Urlauber sind bei einem Rettungsversuch ums Leben gekommen. Beide ertranken nur wenige Meter vom Ufer entfernt.
Nach ersten Erkenntnissen war ein Ehepaar aus der Provinz Cuneo (Piemont) beim Baden an einem Strand im Norden Italiens in Schwierigkeiten geraten. Es rief um Hilfe, wodurch der Bademeister (62) auf den Vorfall aufmerksam wurde. Er brachte zunächst die Frau in Sicherheit und ging anschließend ein weiteres Mal ins Wasser, um den Mann (65) zu retten. Dabei gerieten plötzlich beide in Not und ertranken.
Wieso es der Bademeister nicht mit dem Urlauber zurück ans Ufer geschafft hat, war zunächst unklar. Möglicherweise habe er einen Schwächeanfall erlitten, hieß es unter Berufung auf die Behörden.
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