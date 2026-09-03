NÖKISS Kinder-Sommerspiele in Herzogenburg

Noch am kommenden Wochenende, vom Freitag, 4. September bis Sonntag, 6. September dreht sich im Stift Herzogenburg alles um das heurige Motto „Tuba, Tröten, Trallala!“.
Noch einmal wird es laut im Stift Herzogenburg, wenn in den Gärten, Sälen und Gängen des altehrwürdigen Augustiner Chorherrenstiftes vielstimmiges Kinderlachen erklingt! Herzogenburg wird bei den NÖKISS Kinder-Sommerspielen zu Österreichs Kinderhauptstadt!
Mit über 600 Programmpunkten bietet das Festival den Kindern die Möglichkeit, kreativ und spielerisch aktiv zu sein, durch Theater, Workshops und Mitmachangebote.
Für kleine Musikliebhaber gibt es eine ganze Menge Neues: Vom „Sprechenden Schlagzeug“, „Zookonzert“ bis hin zu neuen Kinderliedern reicht die Palette. Ein besonderes musikalisches Highlight ist der Besuch des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich.
Theaterfans kommen beim Theatro Piccolo, beim Theater im Ohrensessel und bei den drei verschiedenen Kasperlbühnen auf ihre Kosten.
Akkrobatik und alles rund um den Zirkus gibt es beim Circus Pikard zu bewundern.
Schauspiel- und Tanzworkshops wecken das Interesse junger Nachwuchstalente und „Bücherwürmer“ können im Rosengarten zahlreichen Lesungen im verwandelten Büchergarten lauschen.
Sportlich Aktive kommen natürlich auch nicht zu kurz – „Gladiator“, der größte Hindernisparcous Österreichs kann in Herzogenburg bezwungen werden.
Auch die große Kulturszene Niederösterreichs hat entdeckt, welch wertvolle Plattform die NÖKISS sind: das Museum Niederösterreich, die Kunstmeile Krems, das MAMUZ Asparn an der Zaya, das Museumsdorf Niedersulz und viele mehr sind mit ihren Programmen vertreten.
Spielen, basteln oder einfach nur chillen – bei den NÖKISS im Stift Herzogenburg vergeht ein Tag wie im Flug! Das einzigartige Programm ist so umfangreich, dass ein Tag gar nicht ausreicht, um alles zu erleben.
Das Festgelände ist auch gut mit Bahn und Bus zu erreichen, ein Gratis Postbus-Shuttle kann gebucht werden, bitte vorab online Infos dazu einholen!
Bitte informieren Sie sich vorab über Tickets und alles Wissenswerte, entweder unter www.noekiss.at oder auch telefonisch unter 02782 / 83445, Email-Kontakt office@noekiss.at
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