Felix Gall fährt bei Pogacar-Show aufs Podest

Pogacar führt nicht nur die Gesamtwertung, sondern auch die Bergwertung und Punktewertung an. „Ich wollte nicht alleine gegen die anderen Mitfavoriten kämpfen. Ich habe dann einfach gehofft, dass ich bis zum Ziel überlebe“, sagte der fünffache Toursieger. „Ein wunderschöner Tag.“ Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Pogacar sein Rotes Trikot von der ersten bis zur 21. Etappe tragen wird. Das war bei einer Grand-Tour zuletzt 1994 bei der Vuelta durch den Schweizer Tony Rominger der Fall. „Ich gebe mein Bestes, um den Vorsprung zu kontrollieren. Es wird hart, wir müssen kämpfen.“