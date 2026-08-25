Durchschlag geglückt: Haupttunnelröhre vollendet

Tunnelbohrmaschine „Wilma“

Mit einer Gesamtlänge von rund 180 Metern, einem Bohrdurchmesser von 10,37 Metern und einem Gesamtgewicht von rund 2700 Tonnen ist „Wilma“ eine hochkomplexe, unterirdische Produktionsanlage. Während sich der Bohrkopf durch das Gestein arbeitet, werden verschiedene Arbeiten zeitgleich in der Maschine koordiniert. Dazu gehören der Einbau der Tübbinge - das sind Bauteile, aus denen die stabile Innenwand eines Tunnels entsteht -, der Abtransport des Gesteins, die Wartung der Technik und die Überwachung des Gesteins.