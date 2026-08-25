Im Juve-Jet auf den Spuren von Alex Manninger

Vom Frauen-Trainingszentrum mit dem Bus zum Turiner Flughafen, von dort mit dem vereinseigenen „Juve-Jet“ nach Österreich. So lief die Anreise nach St. Pölten für Juventus-Torhüterin Larissa Rusek am Dienstag ab, die am Mittwoch (20.45 Uhr) mit dem italienischen Top-Klub bei den „Wölfinnen“ im Hinspiel des Play-offs zur Champions League gastiert. Vor einem knappen Jahr sah das noch ganz anders aus.