Im Juve-Jet auf den Spuren von Alex Manninger

In einem halben Jahr von Neulengbach, über Nürnberg nach Turin zu Juventus – Torhüterin Larissa Rusek hat turbulente Monate hinter sich. Jetzt wartet im Play-off zur Champions League St. Pölten, für die „Alte Dame“ ein absoluter Pflicht-Sieg.
Vom Frauen-Trainingszentrum mit dem Bus zum Turiner Flughafen, von dort mit dem vereinseigenen „Juve-Jet“ nach Österreich. So lief die Anreise nach St. Pölten für Juventus-Torhüterin Larissa Rusek am Dienstag ab, die am Mittwoch (20.45 Uhr) mit dem italienischen Top-Klub bei den „Wölfinnen“ im Hinspiel des Play-offs zur Champions League gastiert. Vor einem knappen Jahr sah das noch ganz anders aus.
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