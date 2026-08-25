Volleyball-Frauen gelingt bei Pleite Historisches

Viele Eigenfehler, zu wenig Konstanz

Die Griechinnen reduzierten aber ab dem zweiten Durchgang ihre Quote an Eigenfehlern, während die der Truppe von ÖVV-Coach Roland Schwab stieg. Nach dem klaren Satzausgleich schien es ab dem dritten Satz endgültig in eine Richtung zu laufen, doch ÖVV-Kapitänin Nina Nesimovic und Co. bäumten sich auf, hielten in der Anfangsphase des vierten Durchgangs mit. Zu wenig Konstanz im Spiel des Europaranglisten-24. gegen den -20. brachten freilich neun Griechenland-Punkte in Folge und damit die Entscheidung. Danach spielte der Favorit die Partie locker nach Hause.