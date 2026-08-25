Immobilienverwalter schlitterte in die Pleite

Eröffnet wurde nun ein Konkursverfahren am Salzburger Landesgericht über die „Am Goldeck GmbH“ aus dem oberösterreichischen Altmünster. Laut Bilanz per 31.12.2024 weisen die Verbindlichkeiten eine Höhe von knapp 31,6 Millionen Euro auf, wie der KSV 1870 berichtet ...