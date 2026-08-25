Immobilienverwalter schlitterte in die Pleite

Eröffnet wurde nun ein Konkursverfahren am Salzburger Landesgericht über die „Am Goldeck GmbH“ aus dem oberösterreichischen Altmünster. Laut Bilanz per 31.12.2024 weisen die Verbindlichkeiten eine Höhe von knapp 31,6 Millionen Euro auf, wie der KSV 1870 berichtet ...
Eröffnet wurde das Konkursverfahren über einen Gläubigerantrag. Wie viele Geldgeber und Dienstnehmer betroffen sind, ist vorerst noch nicht bekannt.
Auch, warum das Unternehmen in die Pleite schlitterte, ist noch nicht bekannt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 29.10.2026 über den KSV1870 anmelden.
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