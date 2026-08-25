„Zsommraffn“ mit Würfelspiel und Fackelmarsch

Das Festival „communale oö“, das bereits im April startete, widmet sich heuer dem Thema 400 Jahre Bauernkrieg. „Mut“ ist die Klammer für 130 Projekte in 27 Gemeinden, verteilt über ganz Oberösterreich. Die Hauptausstellung „Bauernkrieg 1626 – Zwischen Geschichte und Fiktion“ im Linzer Schlossmuseum ist noch bis 7. Jänner 2027 zu sehen, wir haben bereits darüber berichtet.

Führungen und „Schulkoffer“

Bei den Führungen durch diverse Ausstellungen gibt es eine erste Zwischenbilanz: Rund 1200 Personen haben bereits an communale-Führungen teilgenommen. Mit Crashkursen und dem „Museum in a Box“ konnten laut der Landeskulturdirektion mehr als 3100 Schülerinnen und Schüler erreicht werden. Eine Besucherzahl insgesamt wird jedoch erst nach Ende der communale im November vorliegen. Im Herbst startet man noch einmal durch.