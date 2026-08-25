Mit Motorrad gegen Traktor: Biker schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Biker, als er Dienstagmittag im Oberen Mühlviertel mit seinem Motorrad gegen einen Traktor krachte. Die Polizei sucht nun eine Ersthelferin als Zeugin.
Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach lenkte am Dienstag gegen 12.40 Uhr seinen Traktor mit einem Anhänger von Sprinzenstein kommend Richtung Rohrbach. Der 17-Jährige beabsichtigte beim Güterweg Dobretshofen nach links abzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 53-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad in die gleiche Richtung. Am Sozius des Motorrades befand sich eine 17-jährige Deutsche. Kurz vor dem Güterweg Dobretshofen startete der 53-jährige Motorradlenker einen Überholvorgang, überholte zuerst einen Kraftwagenzug, bevor er mit der linken Seite des linksabbiegenden Traktors rechtwinkelig kollidierte.
In zwei Spitäler eingeliefert
Dadurch wurden der 53-Jährige und die 17-Jährige vom Motorrad geschleudert. Der 53-jährige Lenker des Motorrades wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in das Kepler Universitätsklinikum eingeliefert. Die am Sozius mitfahrende 17-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Rohrbach gebracht.
Zeugin gesucht
Eine bislang unbekannte Frau leistete am Unfallort sofort Erste Hilfe. Die Polizeiinspektion Rohrbach bittet, dass sich die Zeugin unter 0591334250100 melden soll.
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