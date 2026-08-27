„Tuxi“: Ohne Stau und auf drei Rädern durch Graz

„Ich wollte eigentlich ein Lastenfahrrad kaufen, doch die verfügbaren Fahrzeuge waren teuer, nicht gut ausgestattet und rechtlich nicht ganz sicher. Darum begann ich selbst, Fahrzeuge zu importieren“, erzählt Schlacher. Nun verkauft der Unternehmer die aus China importierten Dreiräder gesetzeskonform in Österreich – auch nach der Gesetzesnovelle am 1. Oktober darf man damit auf Radwegen fahren. Nebenbei bietet er Fahrgästen hauptsächlich abends von Mittwoch bis Sonntag mit derzeit zwei Fahrzeugen kurze Innenstadtfahrten an.