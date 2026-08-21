Forstarbeiter von Baum getroffen und abgestürzt

Schrecklicher Forstunfall Freitagvormittag in der Tiroler Wildschönau! Ein 44-jähriger Einheimischer wurde von einem umfallenden Baum getroffen und stürzte dadurch rund zehn Meter über steiles, felsiges Gelände ab. Der Mann erlitt dabei unter anderem Verletzungen an der Wirbelsäule und musste mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden.