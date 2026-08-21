Forstarbeiter von Baum getroffen und abgestürzt

Schrecklicher Forstunfall Freitagvormittag in der Tiroler Wildschönau! Ein 44-jähriger Einheimischer wurde von einem umfallenden Baum getroffen und stürzte dadurch rund zehn Meter über steiles, felsiges Gelände ab. Der Mann erlitt dabei unter anderem Verletzungen an der Wirbelsäule und musste mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden.
Der Unfall ereignete sich gegen 9.20 Uhr in einem Wald in der Wildschönau. Der 44-Jährige war gemeinsam mit einem 49-jährigen Landsmann mit Forstarbeiten beschäftigt. Beim Fällen eines Baumes kam es plötzlich zum folgenschweren Zwischenfall.
Dürrer Baum brach plötzlich
Zeitgleich brach nämlich ein weiterer, dürrer Baum und dieser fiel in Richtung des 44-Jährigen. Der Mann wurde von diesem Baum gestreift und verlor dadurch den Halt. Rund zehn Meter stürzte der Arbeiter laut Polizei „über felsdurchsetztes Gelände“, ehe er verletzt liegen blieb.
Kollege setzte Notruf ab
„Der 49-Jährige setzte sofort die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe“, schildert die Polizei. Der Verletzte sei schließlich von der Besatzung des alarmierten Rettungshubschraubers mittels Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen worden.
Der Verunfallte erlitt laut Exekutive Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule sowie Abschürfungen an den Händen und im Gesicht.
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