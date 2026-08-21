Shows no fear
Another Wolf Cull Authorized in the Mühlviertel
Once again, a culling permit has been issued for a wolf in Upper Austria. This follows repeated incursions by the animal into agricultural properties in the Mühlviertel region—despite multiple deterrence measures.
As a result, a total of three officially verified deterrence measures are currently in effect within their respective four-week validity periods. Under the Upper Austrian Wolf Management Ordinance, the animal is classified as a “risk wolf” and may be shot until September 15.
The first deterrent measure took place on July 21 in Ottenschlag in the Mühlkreis district. On August 17, another deterrent measure was carried out in Reichenau/M. Just one day later, another deterrence measure was necessary in Bad Leonfelden. In all three cases, a wolf approached a farm to within a few meters.
For State Councilor for Agriculture Michaela Langer-Weninger, the key is to act in a timely and responsible manner: “Some people want the wolf; others have it. That is precisely why we must not downplay the concerns of local residents. We must act before something happens. For me, the safety of people in rural areas, our family-run farms, and our pasture and alpine farming operations is the top priority. That is why we in Upper Austria advocate a clear, responsible approach—guided by common sense and a sense of proportion, but also with the necessary resolve.”
The repeated approaches to farm properties and the latest deterrence measures show that this is not a single, isolated incident.
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