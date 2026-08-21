Another Wolf Cull Authorized in the Mühlviertel

For State Councilor for Agriculture Michaela Langer-Weninger, the key is to act in a timely and responsible manner: “Some people want the wolf; others have it. That is precisely why we must not downplay the concerns of local residents. We must act before something happens. For me, the safety of people in rural areas, our family-run farms, and our pasture and alpine farming operations is the top priority. That is why we in Upper Austria advocate a clear, responsible approach—guided by common sense and a sense of proportion, but also with the necessary resolve.”

The repeated approaches to farm properties and the latest deterrence measures show that this is not a single, isolated incident.