Traditionsduelle und Derbys: Topspiele im Fokus

Inzing – Zirl (Sonntag, 11:00 Uhr, Enterbachstadion Inzing).

Für Zirl kommt es am Sonntag in Inzing in der 2. Landesliga West zum dritten Derby im dritten Spiel. Während die Gastgeber mit einem 6:1-Heimsieg gegen Lechtal und einem Remis gegen Wipptal noch ungeschlagen sind, setzte es für die Gäste nach dem fulminanten 7:0-Auftaktsieg gegen Rietz/Stams am vergangenen Wochenende gegen Axams/Grinzens eine 2:4-Auswärtsniederlage. „Derbys sind toll, aber nur, wenn man sie gewinnt“, sagte Zirl-Trainer Faik Kurt.

Das Spiel steht aber noch aus einem anderen Grund im Blickpunkt: „Mir wurde gesagt, dass wir seit 15 Jahren – auch liga-bedingt – nicht mehr gegen Zirl gewonnen haben. Das wollen wir ändern“, sagte der hochmotivierte Inzing-Trainer Michael Augustin, der mit bis zu 400 Zuschauern rechnet.