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Traditionsduelle und Derbys: Topspiele im Fokus

Tirol: Sport-Nachrichten
21.08.2026 07:00
Der IAC ist nach drei Runden noch ungeschlagen.
Der IAC ist nach drei Runden noch ungeschlagen.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.

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SPG Hopfgarten/Itter – SV Langkampfen (Freitag, 18:00 Uhr, Stadion Alte Ziegelei Hopfgarten).
In der 1. Gebietsliga Ost kommt es im Derby zwischen Hopfgarten/Itter und Langkampfen zum Duell der Ungeschlagenen. „Wir rechnen mit bis zu 300 Zuschauern“, heißt es bei den Gastgebern. Beide Teams sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Hopfgarten/Itter hat mit soliden Erfolgen gegen Kössen und Ebbs II gezeigt, was die Mannschaft draufhat. „Wir haben den Sommer über durchtrainiert und das hat sich ausgezahlt“, ließ Hopfgarten/Itter-Trainer und Sportlicher Leiter Marcus Rauter wissen.
Den Gästen gelang ein echter Traumstart. Gegen Waidring und die Kirchbichl Juniors feierte Langkampfen zwei Siege und blieb dabei mit einem Torverhältnis von 13:0 ohne Gegentreffer. „So macht es natürlich richtig Spaß, mit den Jungs zu arbeiten“, sagte Langkampfen-Trainer Armin Gruber.

SK Wilten – FC Veldidena (Samstag, 17:00 Uhr, Beselesportplatz Wilten).
Das Wiltener-Derby ist eines der ältesten Fußball-Derbys Tirols. Am Samstag kommt es in der 1. Gebietsliga Mitte-West am Besele zu einer weiteren Auflage des Traditionsduells. Die vergangenen fünf Partien entschied allesamt der SK Wilten für sich – mit einer Tordifferenz von 27:5. Der letzte Derbysieg des FC Veldidena liegt bereits etwas mehr als fünf Jahre zurück: Am 14. August 2021 setzte sich Veldidena mit 2:1 durch. „Man darf Veldidena nicht unterschätzen. Gegen uns machen sie dann doch immer die ein, zwei Schritte mehr. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen“, sagt Wilten-Trainer Rene Waldhart.

Inzing – Zirl (Sonntag, 11:00 Uhr, Enterbachstadion Inzing).
Für Zirl kommt es am Sonntag in Inzing in der 2. Landesliga West zum dritten Derby im dritten Spiel. Während die Gastgeber mit einem 6:1-Heimsieg gegen Lechtal und einem Remis gegen Wipptal noch ungeschlagen sind, setzte es für die Gäste nach dem fulminanten 7:0-Auftaktsieg gegen Rietz/Stams am vergangenen Wochenende gegen Axams/Grinzens eine 2:4-Auswärtsniederlage. „Derbys sind toll, aber nur, wenn man sie gewinnt“, sagte Zirl-Trainer Faik Kurt.
Das Spiel steht aber noch aus einem anderen Grund im Blickpunkt: „Mir wurde gesagt, dass wir seit 15 Jahren – auch liga-bedingt – nicht mehr gegen Zirl gewonnen haben. Das wollen wir ändern“, sagte der hochmotivierte Inzing-Trainer Michael Augustin, der mit bis zu 400 Zuschauern rechnet.

Diese Begegnung ist das fan.at-Spiel der Runde – immer dienstags um 7 Uhr online auf Sportkrone.

IAC – SK Ebbs (Sonntag, 11:00 Uhr, ASKÖ Sportplatz Innsbruck).
In der Tiroler Liga kommt es in der 4. Runde am Sonntag zu einem Duell der Topteams. Der ungeschlagene Tabellenführer IAC empfängt mit dem SK Ebbs die zweitbeste Offensive seit dem Ligastart. Die Unterländer reisen zudem mit breiter Brust an, nachdem sie am Mittwoch den Westliga-Vertreter Kufstein mit einem 2:1-Heimsieg vor über 700 Zuschauern aus dem TFV-Cup warfen.

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