Im Innviertel bleibt eine Eishalle in weiter Ferne

Vor drei Jahren wurde die einzige überdachte Eisfläche des gesamten Innviertels abgerissen. Über einen Neubau wird zwar viel diskutiert, konkrete Pläne gibt es aber nicht. Der Eishockeyverein muss deshalb weite Wege in Kauf nehmen, um überhaupt an einer Meisterschaft teilnehmen zu können.
Jahr für Jahr werden wir vertröstet. Es passiert aber nichts. Wir werden auch diesen Winter weit fahren müssen, um unsere Spiele austragen zu können. Wie lange das gut geht, kann ich nicht sagen“, sieht Obmann Philipp Moschitz wieder einen harten Winter auf die Innviertel Penguins zukommen. Der Verein spielt in der oberösterreichischen Eishockey-Landesliga und steht ohne Eishalle da. Da es im gesamten Innviertel keine überdachte Eisfläche gibt, müssen die Penguins nach Vöcklabruck ausweichen. „Bis 2023 hatten wir eine Eishalle. Sie wurde aber abgerissen, für einen Winter durften wir noch das Provisorium in der Messehalle 12 benutzen. Uns wurde ein Ersatz in Aussicht gestellt – wo bleibt dieser?“, fragt sich Moschitz. Er könne das Argument der hohen Kosten nicht mehr hören: „In Gmunden ist die Eishalle bestens ausgelastet. Vereine reisen sogar aus Deutschland an, um zu trainieren. Auch in Peuerbach läuft die Eishalle rentabel.“
So sehr ich mir eine Eishalle wünsche, ist sie derzeit nicht leistbar. Sie gehört nicht zu den Kernaufgaben einer Stadt. Diese müssen zuerst erfüllt werden.
Thomas Dim, FPÖ-Stadtvize
Moschitz besteht nicht auf eine Halle in Ried im Innkreis. Er schlägt vor, über eine Gemeinschaftsarena für die Bezirke Schärding, Braunau und Ried nachzudenken. „Die Halle kann minimalistisch ausfallen oder auch so errichtet werden, dass sie für Konzerte oder Veranstaltungen geeignet ist.“
Politisch wird aber vor allem in Ried heftig über die Eishalle diskutiert. Während die SPÖ auf einen Ersatz drängt, steigen die Bürgermeisterpartei ÖVP und die FPÖ auf die Bremse. Der blaue Stadtvize Thomas Dim sagt dazu: „Natürlich würde auch ich mir eine Eishalle wünschen. Die Steuereinnahmen sind leider nicht so hoch, dass wir uns die Eishalle leisten können. Vielleicht würde sich ein Neubau irgendwie ausgehen, wir könnten aber in der Folge die laufenden Kosten nicht stemmen.“
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