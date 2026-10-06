Im Innviertel bleibt eine Eishalle in weiter Ferne

Jahr für Jahr werden wir vertröstet. Es passiert aber nichts. Wir werden auch diesen Winter weit fahren müssen, um unsere Spiele austragen zu können. Wie lange das gut geht, kann ich nicht sagen“, sieht Obmann Philipp Moschitz wieder einen harten Winter auf die Innviertel Penguins zukommen. Der Verein spielt in der oberösterreichischen Eishockey-Landesliga und steht ohne Eishalle da. Da es im gesamten Innviertel keine überdachte Eisfläche gibt, müssen die Penguins nach Vöcklabruck ausweichen. „Bis 2023 hatten wir eine Eishalle. Sie wurde aber abgerissen, für einen Winter durften wir noch das Provisorium in der Messehalle 12 benutzen. Uns wurde ein Ersatz in Aussicht gestellt – wo bleibt dieser?“, fragt sich Moschitz. Er könne das Argument der hohen Kosten nicht mehr hören: „In Gmunden ist die Eishalle bestens ausgelastet. Vereine reisen sogar aus Deutschland an, um zu trainieren. Auch in Peuerbach läuft die Eishalle rentabel.“