Kapruner Lokal

Weiter Streit um Dorfkrug: Wo ist Pleite-Pächter?

Salzburg
04.10.2025 12:00
Das beliebte Lokal in Kaprun ist mittlerweile geschlossen
Das beliebte Lokal in Kaprun ist mittlerweile geschlossen(Bild: EXPA/ JFK)

Die wilden Streitigkeiten um Hotel und Restaurant Dorfkrug in Kaprun sind um eine Episode reicher. Die Verhandlung wegen einer Räumungsklage wurde vom Gericht vertagt. Der Betreiber, der nicht gehen will, ist mittlerweile in Konkurs.

0 Kommentare

Ehemals beliebt, heute umstritten: Der Dorfkrug in Kaprun ist längst nur mehr ein Schatten seiner früheren selbst. Auf den Verkauf des florierenden Gastrobetriebs im Jahr 2023 folgte ein Skandal dem nächsten. Die „Krone“ hat immer wieder über die Vorgänge rund um den Dorfkrug und das benachbarte Haus Tirol berichtet. Mittlerweile ist vor allem die Justiz am Zug.

Seit Monaten ist der Dorfkrug bereits geschlossen. Mit 1. Oktober schlitterte nun auch der umstrittene Betreiber Robert Rohrmoser in den Konkurs. Immer wieder war er im Pinzgau als Berater für Unternehmen und Hotels tätig. Er sei zwar nach wie vor in Kaprun, seit Wochen sei er aber vor den Behörden untergetaucht, munkelt man.

Langwierige Verfahren ohne Ergebnisse
Eine Gesellschaft aus dem Umfeld von Rohrmoser hatte vor zweieinhalb Jahren einen Kaufvertrag über rund elf Millionen Euro mit den Eigentümern Matthias Maier und Manfred Spath abgeschlossen. Die Käufer hatten nur die Millionenzahlung nie getätigt. Rasch gingen Vorwürfe über Täuschung und Rechtsverstöße hin und her. Auch Rohrmoser mischte mit. Maier und Spath verlangen bis heute vergeblich den Dorfkrug zurück. Die Gegenseite um Kapruner Unternehmer vertröstete die beiden immer wieder. Anzeigen und Gerichtsverfahren folgten.

Am Donnerstag gab es erneut einen Termin bei Gericht. Die Eigentümer hatten auf Räumung des geschlossenen Dorfkrugs durch den insolventen Rohrmoser geklagt. Der gegnerische Anwalt brachte jedoch vor, dass es eine mündliche Vereinbarung über die Pacht gebe. Beweis und Gegenbeweis konnten jedoch nicht erbracht werden. Es wurde vertagt. Das Gericht will im erst Februar – nach der wichtigen Wintersaison – entscheiden, wie es mit dem Hotel und Restaurant weiter geht.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Salzburg

