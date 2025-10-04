Weiter Streit um Dorfkrug: Wo ist Pleite-Pächter?

Am Donnerstag gab es erneut einen Termin bei Gericht. Die Eigentümer hatten auf Räumung des geschlossenen Dorfkrugs durch den insolventen Rohrmoser geklagt. Der gegnerische Anwalt brachte jedoch vor, dass es eine mündliche Vereinbarung über die Pacht gebe. Beweis und Gegenbeweis konnten jedoch nicht erbracht werden. Es wurde vertagt. Das Gericht will im erst Februar – nach der wichtigen Wintersaison – entscheiden, wie es mit dem Hotel und Restaurant weiter geht.