Weiter Streit um Dorfkrug: Wo ist Pleite-Pächter?

Die wilden Streitigkeiten um Hotel und Restaurant Dorfkrug in Kaprun sind um eine Episode reicher. Die Verhandlung wegen einer Räumungsklage wurde vom Gericht vertagt. Der Betreiber, der nicht gehen will, ist mittlerweile in Konkurs.
Ehemals beliebt, heute umstritten: Der Dorfkrug in Kaprun ist längst nur mehr ein Schatten seiner früheren selbst. Auf den Verkauf des florierenden Gastrobetriebs im Jahr 2023 folgte ein Skandal dem nächsten. Die „Krone“ hat immer wieder über die Vorgänge rund um den Dorfkrug und das benachbarte Haus Tirol berichtet. Mittlerweile ist vor allem die Justiz am Zug.
Seit Monaten ist der Dorfkrug bereits geschlossen. Mit 1. Oktober schlitterte nun auch der umstrittene Betreiber Robert Rohrmoser in den Konkurs. Immer wieder war er im Pinzgau als Berater für Unternehmen und Hotels tätig. Er sei zwar nach wie vor in Kaprun, seit Wochen sei er aber vor den Behörden untergetaucht, munkelt man.
Langwierige Verfahren ohne Ergebnisse
Eine Gesellschaft aus dem Umfeld von Rohrmoser hatte vor zweieinhalb Jahren einen Kaufvertrag über rund elf Millionen Euro mit den Eigentümern Matthias Maier und Manfred Spath abgeschlossen. Die Käufer hatten nur die Millionenzahlung nie getätigt. Rasch gingen Vorwürfe über Täuschung und Rechtsverstöße hin und her. Auch Rohrmoser mischte mit. Maier und Spath verlangen bis heute vergeblich den Dorfkrug zurück. Die Gegenseite um Kapruner Unternehmer vertröstete die beiden immer wieder. Anzeigen und Gerichtsverfahren folgten.
Am Donnerstag gab es erneut einen Termin bei Gericht. Die Eigentümer hatten auf Räumung des geschlossenen Dorfkrugs durch den insolventen Rohrmoser geklagt. Der gegnerische Anwalt brachte jedoch vor, dass es eine mündliche Vereinbarung über die Pacht gebe. Beweis und Gegenbeweis konnten jedoch nicht erbracht werden. Es wurde vertagt. Das Gericht will im erst Februar – nach der wichtigen Wintersaison – entscheiden, wie es mit dem Hotel und Restaurant weiter geht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.