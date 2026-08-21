24 Schulklassen springen ab September ins Wasser

Was 2022 unter dem Motto „Schwimmen – ein Leben lang“ begonnen hat, zieht in St. Pölten immer weitere Kreise. Ab September gehen 24 Volksschulklassen jede Woche zum Schulschwimmen. Von Montag bis Freitag geht es damit täglich für Kinder ins Wasser, um möglichst früh schwimmen zu lernen und Sicherheit im Becken zu gewinnen.