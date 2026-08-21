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Schwimm-Offensive

24 Schulklassen springen ab September ins Wasser

Niederösterreich
21.08.2026 12:00
Die Schwimmoffensive soll in St. Pölten vom ersten Kontakt mit dem Wasser bis zum Breiten- und ...
Die Schwimmoffensive soll in St. Pölten vom ersten Kontakt mit dem Wasser bis zum Breiten- und Leistungssport reichen(Bild: Josef Vorlaufer)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Die Landeshauptstadt baut ihre Schwimmoffensive kräftig aus: Ab September stehen für Hunderte Mädchen und Buben an jedem Schultag Einheiten im Wasser am Stundenplan. Auch die Infrastruktur wird weiter ausgebaut.

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Was 2022 unter dem Motto „Schwimmen – ein Leben lang“ begonnen hat, zieht in St. Pölten immer weitere Kreise. Ab September gehen 24 Volksschulklassen jede Woche zum Schulschwimmen. Von Montag bis Freitag geht es damit täglich für Kinder ins Wasser, um möglichst früh schwimmen zu lernen und Sicherheit im Becken zu gewinnen.

Die Stadt stellt dafür die notwendige Infrastruktur zur Verfügung und übernimmt sowohl die Badeintritte als auch die Kosten für die Busfahrten. Für die fachliche Betreuung sorgen qualifizierte Schwimmlehrer des ESV St. Pölten, die auf die unterschiedlichen Vorkenntnisse der Kinder eingehen.

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Wir schaffen die Infrastruktur für Schulen, Vereine und die Bevölkerung und ermöglichen gleichzeitig möglichst vielen Kindern, sicher schwimmen zu lernen.

Bürgermeister Matthias Stadler

Finanzielle Unterstützung kommt von der Arbeiterkammer Niederösterreich und der Niederösterreichischen Versicherung (NV). „Schwimmkompetenz kann im entscheidenden Moment lebensrettend sein und ist daher weit mehr als eine sportliche Fähigkeit“, betont Martin Gabler, Regionalleiter der NV.

Neue Halle soll Energieverbrauch halbieren
Parallel zum Ausbau des Schulschwimmens investiert die Stadt weiter in die Infrastruktur. Die bestehende Traglufthalle beim Sportbecken wird durch eine neue mobile Leichtbauhalle ersetzt. Dank besserer Dämmung soll der Energieverbrauch um 50 Prozent sinken. Damit sollen die Wasserflächen auch künftig im Winter genutzt werden können.

Zusätzlich wird im Kabinentrakt eine neue Lüftungsanlage errichtet, die WC-Anlagen werden für den Winterbetrieb adaptiert und die Pflasterflächen rund um das Sportbecken saniert.

Zitat Icon

Beim Schulschwimmen können wir sehr früh ansetzen und die Kinder dort abholen, wo sie mit ihren unterschiedlichen Vorkenntnissen stehen.

Christoph Schwarz, Obmann des ESV St. Pölten

Von den Investitionen profitieren neben den Schulen auch Vereine sowie Breiten- und Leistungssportler. Allein beim ESV St. Pölten besuchen rund 800 Menschen zumindest einmal pro Woche einen Kurs. Das Angebot reicht von der elementaren Schwimmausbildung über Leistungsgruppen bis zu Kursen für Erwachsene, Triathleten und Senioren.

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