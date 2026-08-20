Operation is currently underway
Explosion in Lower Austria: Huge cloud of smoke
On Thursday, the building housing a pyrotechnics company exploded in the municipality of Winzendorf in the Wiener Neustadt district of Lower Austria. According to information from “Krone,” several people were injured.
A “Krone” reader reported hearing a “loud bang.” A huge cloud of black smoke then rose into the sky.
According to initial information available to “Krone,” the affected building is the headquarters of Astotec Pyrotechnic Solutions.
A large-scale operation is underway, with emergency personnel from twelve fire departments currently on the scene.
The scene is located not far from the Föhrenwald forest in St. Egyden am Steinfeld, which has already caught fire twice in recent weeks, placing a massive strain on emergency responders.
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