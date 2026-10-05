Jesus öffnet Ronaldo die Tür zur Rückkehr

Portugals Nationaltrainer Jorge Jesus öffnet Cristiano Ronaldo die Tür zur Rückkehr. „Wenn er will, kehrt er in die Nationalmannschaft zurück ... wir können vor der nächsten Nominierung darüber sprechen, aber die Entscheidung liegt bei Cris“, sagte Jesus nach dem 2:1 (1:1) gegen Norwegen.
Auch ohne Ronaldo läuft‘s bei Portugal rund. Sie feierten im 4. Spiel den 4. Sieg und fixierten den Einzug ins Viertelfinale der Nations League.
Ronaldo hatte das Trainingslager der Portugiesen in Dänemark am Mittwoch überstürzt verlassen und dabei ein mögliches Ende seiner Karriere in der „Seleção“ angedeutet. Auslöser war die Ankündigung von Jesus, den 41-Jährigen wie schon im vorherigen Spiel zunächst auf die Bank zu setzen. Für Portugals Rekordtorschützen offenbar zu viel. Ein Privatjet brachte Ronaldo mitten in der Nacht nach Madrid.
„Ein Spieler, der nominiert werden kann“
Jesus machte nun allerdings deutlich, dass die Tür für Ronaldo weiterhin offensteht. „Für mich ist Cris bei der nächsten Nominierung – sofern er bei Al-Nassr spielt – ein Spieler, der nominiert werden kann“, betonte der Teamchef am Sonntag.
Ronaldo hält bei 234 Länderspielen und 146 Toren für Portugal. 2016 führte er sein Heimatland als Kapitän zum EM-Titel.
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