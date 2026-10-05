Jesus öffnet Ronaldo die Tür zur Rückkehr

Ronaldo hatte das Trainingslager der Portugiesen in Dänemark am Mittwoch überstürzt verlassen und dabei ein mögliches Ende seiner Karriere in der „Seleção“ angedeutet. Auslöser war die Ankündigung von Jesus, den 41-Jährigen wie schon im vorherigen Spiel zunächst auf die Bank zu setzen. Für Portugals Rekordtorschützen offenbar zu viel. Ein Privatjet brachte Ronaldo mitten in der Nacht nach Madrid.