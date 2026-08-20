Regen-Chaos und Frust! Zverev-Drama in Cincinnati

Dieses Mal war der Regen aber nicht mehr so hartnäckig. Die Linien wurden mit Handtüchern getrocknet und das Spiel konnte nach einigen Minuten fortgesetzt werden. Zverev erhielt im Tiebreak schließlich einen Matchball, den er vergab und anschließend gleich drei Punkte herschenkte, sodass er den zweiten Satz doch noch abgeben musste.