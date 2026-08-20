Regen-Chaos und Frust! Zverev-Drama in Cincinnati

Bitteres Aus für Alexander Zverev in Cincinnati! In Abwesenheit von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner winkte eine große Gelegenheit. Doch nach mehrere Regenpausen und verpassten Chancen, folgte für den Deutschen das Frust-Aus im Achtelfinale.
Dabei sah Zverev im Duell gegen den US-Amerikaner Tommy Paul schon wie der Sieger aus. Den ersten Satz sicherte sich der Deutsche mit 6:4 und präsentierte sich auch im zweiten gut. Doch beim Stand von 3:4 setzte plötzlich starker Regen ein.
Nachdem es zunächst geschienen hatte, dass die Partie nur kurz unterbrochen werden muss, verzögerte sich die Fortsetzung schließlich um über eine Stunde. Der zweite Satz ging schließlich in den Tiebreak und musste dann erneut unterbrochen werden.
Dieses Mal war der Regen aber nicht mehr so hartnäckig. Die Linien wurden mit Handtüchern getrocknet und das Spiel konnte nach einigen Minuten fortgesetzt werden. Zverev erhielt im Tiebreak schließlich einen Matchball, den er vergab und anschließend gleich drei Punkte herschenkte, sodass er den zweiten Satz doch noch abgeben musste.
Auch im dritten Satz gab es eine kurze Regen-Unterbrechung. Darauf folgte eine kurze Schwächephase von Zverev, die Paul gnadenlos ausnutzte und den Deutschen schließlich mit 2:1 in Sätzen nach Hause schickte. Zverev stapfte schließlich sichtlich frustriert davon.
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