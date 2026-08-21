Der Bruderkogel: Weitblick und duftende Almböden

Der Große Bösenstein (2448 m), höchster Gipfel der Region Murtal, ist ein bekanntes Bergziel rund um Hohentauern. Wer es etwas ruhiger und auch wandertechnisch einfacher mag, findet mit dem – südlich davon gelegenen – Bruderkogel eine lohnende Alternative. Im Gegensatz zum schroffen Bösensteinmassiv prägen hier sanfte, abgerundete Geländeformen und weitläufige alpine Rasen das Landschaftsbild, dazwischen sorgen kurze felsige Abschnitte für Abwechslung. Charakteristisch für diese Bergwanderung ist, dass sich bereits beim Weggehen im Talboden das Gipfelkreuz zeigt und während des Aufstiegs immer wieder ins Blickfeld rückt.