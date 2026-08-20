Der beliebte „Krone“-Wandertag rückt immer näher

Bergfexe aufgepasst! Am 22. August findet wieder der beliebte „Krone“-Wandertag statt. KitzSki und die „Krone“ präsentieren zwei Routen auf den Jochberg mit buntem Programm.
In wenigen Tagen, genauer gesagt am Samstag, den 22. August, ist es wieder soweit! Dann verwandelt sich Kitzbühel zum wahren „Wanderparadies“. Ab 8.30 Uhr findet der beliebte „Krone“-Wandertag statt. Gemeinsam mit der „Krone“ hat sich KitzSki auch in diesem Jahr wieder einiges einfallen lassen, um das Wandererlebnisse für alle Bergfexe so einzigartig wie möglich zu gestalten.
Die Wanderung führt auf den Jochberg. Mit der Wagstättbahn geht es bis zur Bergstation. Von dort führt die Wanderung zur 3S Station Jochberg mit der Überfahrt zum Pengelstein und einer anschließenden Runde zum Usterkarseee und dem Pengelsteinsee. Von dort weg trennen sich die beiden Routen. Die Genussrunde über sechs Kilometer und 150 Höhenmetern mit einer Gehzeit von 2,5 Stunden führt in der Folge zum Pengelstein Gipfelkreuz. Eine Einkehr im Bergrestaurant Pengelstein und die Rückfahrt mit der 3S nach Jochberg bilden den Abschluss.
Die Aktivrunde über zehn Kilometer und 250 Höhenmeter (rund 4 Stunden Gehzeit) führt über den Steinbergkogel und das Pengelstein Gipfelkreuz zum Bergrestaurant Pengelstein.
Alle Gäste können die Wanderung auf eigene Faust bis 10.30 Uhr starten. Die Touren sind beschildert. Beim Mittagessen im Restaurant Pengelstein sorgen die „Tirol Stones“ für gute Stimmung mit viel Musik.
„Krone“-Leser können mit Vorlage des Coupons in der heutigen (Donnerstag) Ausgabe der Tiroler „Krone“ kostenlos das Bergbahn-Ticket lösen und erhalten obendrein im Bergrestaurant die Speisen zum ermäßigten Preis. Dabei sein und mitwandern lohnt sich somit gleich doppelt!
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