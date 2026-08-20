Der beliebte „Krone“-Wandertag rückt immer näher

Die Wanderung führt auf den Jochberg. Mit der Wagstättbahn geht es bis zur Bergstation. Von dort führt die Wanderung zur 3S Station Jochberg mit der Überfahrt zum Pengelstein und einer anschließenden Runde zum Usterkarseee und dem Pengelsteinsee. Von dort weg trennen sich die beiden Routen. Die Genussrunde über sechs Kilometer und 150 Höhenmetern mit einer Gehzeit von 2,5 Stunden führt in der Folge zum Pengelstein Gipfelkreuz. Eine Einkehr im Bergrestaurant Pengelstein und die Rückfahrt mit der 3S nach Jochberg bilden den Abschluss.