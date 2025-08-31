Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Kitzbüheler Horn

1000 begeisterte Bergfexe beim „Krone“-Wandertag

Tirol
31.08.2025 19:00

Neuer Rekord: Rund 1000 Bergfreunde aus weiten Teilen Tirols nahmen am Sonntag beim Wandertag von „Krone“ und KitzSki auf das Kitzbüheler Horn teil und genossen bei Prachtwetter den wunderbaren Tag auf dem Berg.

0 Kommentare

Die Rahmenbedingungen hätten nicht besser sein können: Die Sonne strahlte vom blitzblauen Himmel auf das Kitzbüheler Horn, die Verantwortlichen von KitzSki ließen sich landschaftlich einmalige Wanderrouten einfallen und lockten zudem mit stark vergünstigten Bahn- und Gastropreisen Wanderer aus nah und fern in die Hahnenkammmetropole.

Die grünen Kitzbüheler Berge bildeten die Kulisse für die Bergfexe aus nah und fern.
Die grünen Kitzbüheler Berge bildeten die Kulisse für die Bergfexe aus nah und fern.(Bild: Birbaumer Christof)

Die beiden Vorstände von KitzSki, Anton Bodner und Christian Wörister, begrüßten die Teilnehmer bei der Talstation der Hornbahn, Wörister begleitete die Teilnehmer dann auch bis ans Ziel.

„Stammgäste“ beim „Krone“-Wandertag waren wieder „Peppo‘s Wanderfreunde“ aus der Region Kufstein. Sie zogen als eine der Ersten auf der Aktivrunde vom Alpenhaus über den Karstweg und den Hornköpflsee zum Gipfelhaus am Kitzbüheler Horn. Dort warteten dann Speis und Trank zu günstigen Preisen.

KitzSki-Vorstand Christian Wörister erklärt Romy (links) und Steffi das Panorama – im ...
KitzSki-Vorstand Christian Wörister erklärt Romy (links) und Steffi das Panorama – im Hintergrund der Horngipfel.(Bild: Birbaumer Christof)

Die Aktivroute inklusive des grandiosen Bergpanoramas – von den grünen Kitzbüheler Alpen über die grauen Kaiserwände, Rofan, Karwendel bis zum Großglockner – lockte auch eine fünfköpfige Gruppe aus Innsbruck an. „Das schaut heute mega aus, wir freuen uns schon total“, zeigte sich Bernadette begeistert. „Das wird wieder eine tolle Wanderung, wie im Vorjahr.“

Rosa und Alois Angerer freuten sich über Exemplare des Buchs „Die schönsten Familienwanderungen ...
Rosa und Alois Angerer freuten sich über Exemplare des Buchs „Die schönsten Familienwanderungen in Tirol“ von „Krone“-Redakteur Peter Freiberger (rechts).(Bild: Birbaumer Christof)

Nicht ohne Pause kamen die Teilnehmer an der Labstation der Tirol Milch am Hornköpflsee vorbei. Vor allem der Graukäsesalat mundete, ein Schnapserl musste es ebenfalls für die meisten sein.

Beste Stimmung herrschte bei der Labstation der Tirol Milch.
Beste Stimmung herrschte bei der Labstation der Tirol Milch.(Bild: Birbaumer Christof)

Schließlich ging es über den Alpenblumengarten hinauf zum Gipfelhaus, das auch auf einer zweiten, etwas kürzeren Route, erreicht werden konnte. Dort ließen sich die Bergfreunde das Wiener Schnitzel schmecken, die „Tiroler Gipfelstürmer“ sorgten für musikalische Stimmung auf der Panoramaterrasse.

Kellnerin Mathilda servierte die köstlichen Schnitzel im Gipfelhaus.
Kellnerin Mathilda servierte die köstlichen Schnitzel im Gipfelhaus.(Bild: Birbaumer Christof)

Bestens gelaunt fuhren die Bergfexe schließlich mit der Bahn wieder zurück ins Tal.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
162.982 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
151.145 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ukrainische Drohne schlug bei Putins Palast ein
104.473 mal gelesen
So stählern wie er sich gibt, ist der Kremlchef gar nicht: Wie Investigativrecherchen ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1743 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1537 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
1173 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf