1000 begeisterte Bergfexe beim „Krone“-Wandertag

Neuer Rekord: Rund 1000 Bergfreunde aus weiten Teilen Tirols nahmen am Sonntag beim Wandertag von „Krone“ und KitzSki auf das Kitzbüheler Horn teil und genossen bei Prachtwetter den wunderbaren Tag auf dem Berg.
Die Rahmenbedingungen hätten nicht besser sein können: Die Sonne strahlte vom blitzblauen Himmel auf das Kitzbüheler Horn, die Verantwortlichen von KitzSki ließen sich landschaftlich einmalige Wanderrouten einfallen und lockten zudem mit stark vergünstigten Bahn- und Gastropreisen Wanderer aus nah und fern in die Hahnenkammmetropole.
Die beiden Vorstände von KitzSki, Anton Bodner und Christian Wörister, begrüßten die Teilnehmer bei der Talstation der Hornbahn, Wörister begleitete die Teilnehmer dann auch bis ans Ziel.
„Stammgäste“ beim „Krone“-Wandertag waren wieder „Peppo‘s Wanderfreunde“ aus der Region Kufstein. Sie zogen als eine der Ersten auf der Aktivrunde vom Alpenhaus über den Karstweg und den Hornköpflsee zum Gipfelhaus am Kitzbüheler Horn. Dort warteten dann Speis und Trank zu günstigen Preisen.
Die Aktivroute inklusive des grandiosen Bergpanoramas – von den grünen Kitzbüheler Alpen über die grauen Kaiserwände, Rofan, Karwendel bis zum Großglockner – lockte auch eine fünfköpfige Gruppe aus Innsbruck an. „Das schaut heute mega aus, wir freuen uns schon total“, zeigte sich Bernadette begeistert. „Das wird wieder eine tolle Wanderung, wie im Vorjahr.“
Nicht ohne Pause kamen die Teilnehmer an der Labstation der Tirol Milch am Hornköpflsee vorbei. Vor allem der Graukäsesalat mundete, ein Schnapserl musste es ebenfalls für die meisten sein.
Schließlich ging es über den Alpenblumengarten hinauf zum Gipfelhaus, das auch auf einer zweiten, etwas kürzeren Route, erreicht werden konnte. Dort ließen sich die Bergfreunde das Wiener Schnitzel schmecken, die „Tiroler Gipfelstürmer“ sorgten für musikalische Stimmung auf der Panoramaterrasse.
Bestens gelaunt fuhren die Bergfexe schließlich mit der Bahn wieder zurück ins Tal.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.