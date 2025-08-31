1000 begeisterte Bergfexe beim „Krone“-Wandertag

„Stammgäste“ beim „Krone“-Wandertag waren wieder „Peppo‘s Wanderfreunde“ aus der Region Kufstein. Sie zogen als eine der Ersten auf der Aktivrunde vom Alpenhaus über den Karstweg und den Hornköpflsee zum Gipfelhaus am Kitzbüheler Horn. Dort warteten dann Speis und Trank zu günstigen Preisen.