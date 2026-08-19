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19.08.2026 13:44
The pipeline is expected to be 40 kilometers long (illustrative image).
The pipeline is expected to be 40 kilometers long (illustrative image).(Bild: Klemens Groh)
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Von Krone Oberösterreich

The planned “WAG Loop 1” natural gas pipeline in the northern Mühlviertel region has been approved, as State Councilor for the Environment and Climate Stefan Kaineder (Greens) announced on Wednesday. The 40-kilometer-long pipeline is to be designed to carry both gas and hydrogen.

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The project has been in the planning and preparation stages for several years. The approximately 40-kilometer-long pipeline between Bad Leonfelden (Urfahr-Umgebung district) and Oberkappel (Rohrbach district) is intended to transport gas from the west to Austria more efficiently in the future. It is also expected to play a role in hydrogen transportation.

Strict Conditions for Approval
The project applicant justified the project on the grounds of security of supply and prospects for hydrogen transport. “Especially with large infrastructure projects like this one, it is crucial that all impacts be comprehensively and transparently assessed and that all stakeholders be involved,” says Provincial Councilor Stefan Kaineder.

The project will also have a minor impact on existing forest areas. Approval is therefore subject to strict conditions, and groundwater protection is ensured through technical requirements throughout the entire process.

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