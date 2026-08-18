Suche nach Person im Inn: Drohne fliegt Gebiet ab

Die Suche nach einer Person im Inn im Tiroler Oberland geht am Dienstagvormittag weiter. Nachdem ein Großeinsatz am Montag ergebnislos verlief, flog nun eine Drohne, um das Gebiet zu erkunden. Weitere Erhebungen laufen.
Gegen 6.30 Uhr hatten am Montag Passanten bei der Leitstelle Tirol Alarm geschlagen. Sie hatten von der Innbrücke in Silz aus eine Person im Inn gesehen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräfte rückte aus – darunter mehrere Feuerwehren, Wasserdienste, Wasserrettungen oder der Notarzthubschrauber sowie die Polizei.
Die Suche an Land und aus der Luft verlief am Montag jedoch ohne Ergebnis. Gegen 17.45 Uhr wurde die Aktion vorläufig eingestellt, wie es seitens der Polizei heißt.
In Oetz wurde ein Auto entdeckt, dieses könnte mit dem Fall in Zusammenhang stehen. Die Suche wurde deshalb auch auf die Ötztaler Ache ausgedehnt.
Am späten Vormittag wurde das Gebiet mit einer Drohne abgesucht.
Christian Viehweider, Polizeipressesprecher
Bild: Christof Birbaumer
Drohne am Vormittag, Ermittlungen laufen
Auch am Dienstag gibt es gegen die Mittagszeit noch keine neuen Erkenntnisse, wie Polizeisprecher Christian Viehweider der „Krone“ bestätigt. „Am späten Vormittag wurde das Gebiet mit einer Drohne abgesucht.“ Sollte es weitere Hinweise geben, könnten auch Polizeihunde zum Einsatz kommen. Die weiteren Erhebungen laufen hingegen parallel zur Suche im und neben dem Wasser.
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