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Keine neuen Spuren

Suche nach Person im Inn: Drohne fliegt Gebiet ab

Tirol
18.08.2026 12:00
Am Dienstag flogen bereits Drohnen über das Gebiet.
Am Dienstag flogen bereits Drohnen über das Gebiet.(Bild: Krone-Collage/Reinhard Holl, FF Silz)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Die Suche nach einer Person im Inn im Tiroler Oberland geht am Dienstagvormittag weiter. Nachdem ein Großeinsatz am Montag ergebnislos verlief, flog nun eine Drohne, um das Gebiet zu erkunden. Weitere Erhebungen laufen.

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Gegen 6.30 Uhr hatten am Montag Passanten bei der Leitstelle Tirol Alarm geschlagen. Sie hatten von der Innbrücke in Silz aus eine Person im Inn gesehen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräfte rückte aus – darunter mehrere Feuerwehren, Wasserdienste, Wasserrettungen oder der Notarzthubschrauber sowie die Polizei.

Die Suche an Land und aus der Luft verlief am Montag jedoch ohne Ergebnis. Gegen 17.45 Uhr wurde die Aktion vorläufig eingestellt, wie es seitens der Polizei heißt. 

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Zitat Icon

Am späten Vormittag wurde das Gebiet mit einer Drohne abgesucht.

Christian Viehweider, Polizeipressesprecher

Bild: Christof Birbaumer

Drohne am Vormittag, Ermittlungen laufen
Auch am Dienstag gibt es gegen die Mittagszeit noch keine neuen Erkenntnisse, wie Polizeisprecher Christian Viehweider der „Krone“ bestätigt. „Am späten Vormittag wurde das Gebiet mit einer Drohne abgesucht.“ Sollte es weitere Hinweise geben, könnten auch Polizeihunde zum Einsatz kommen. Die weiteren Erhebungen laufen hingegen parallel zur Suche im und neben dem Wasser.

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