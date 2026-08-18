Suche nach Person im Inn: Drohne fliegt Gebiet ab

Drohne am Vormittag, Ermittlungen laufen

Auch am Dienstag gibt es gegen die Mittagszeit noch keine neuen Erkenntnisse, wie Polizeisprecher Christian Viehweider der „Krone“ bestätigt. „Am späten Vormittag wurde das Gebiet mit einer Drohne abgesucht.“ Sollte es weitere Hinweise geben, könnten auch Polizeihunde zum Einsatz kommen. Die weiteren Erhebungen laufen hingegen parallel zur Suche im und neben dem Wasser.