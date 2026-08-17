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“Insidious: Out of the Further” is Coming to Theaters
The “Insidious” franchise has grossed over $740 million at the box office worldwide. Now it returns with a new family and a horror that redefines the limits of what the Further is capable of. We’re giving away 5 pairs of movie tickets.
In *Insidious: Out of the Further*, Amelia Eve plays a young mother named Gemma who is raising her daughter in the house where she herself grew up. There, she discovers that she can travel to the Further—the realm of lost souls at the heart of the *Insidious* universe.
When something evil is after her, Gemma discovers an ability that changes everything: Not only can she enter the Eternity Realm, but she can also bring what lives there back into the real world. As soon as the demons realize her power, our world becomes their playground.
Enter to Win
To celebrate the movie’s release on August 21, “Krone” is giving away 5 pairs of movie tickets. Simply fill out the form below by the deadline of August 21 at 9:00 a.m., and you’ll be entered in the drawing.
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