Second-Division Club Takes Over
New Coach: Liendl Is Back in Professional Soccer
In 2023, Michi Liendl ended his long and successful playing career. As of Monday, the 40-year-old is back in professional soccer: the former player is taking over as coach of second-division club Kapfenberg. With his experience, he is expected to help develop the young squad.
Michi Liendl is back in professional soccer! But no longer as a player—he ended that career in 2023 after missing out on promotion to the Bundesliga with GAK in Dornbirn. He’s taking over as head coach at second-division club Kapfenberg. This is the club where his playing career really took off. He spent five and a half years with the “Falken,” appearing in 169 matches. He is taking over from Vlado Petrovic, who is set to devote himself fully to youth development again.
“It’s a good fit, but it’s all still very new,” Liendl told the “Krone” on Monday afternoon. That morning, he led his first practice as head coach. “This is a great new challenge for me. We have a lot of talented players, and I want to support them as best I can with my experience. Now it’s time to get to know everyone and get a sense of the team.” The 40-year-old knows time is of the essence. “The match against Austria Salzburg is already coming up on Friday.” The start of the season, with three losses, wasn’t exactly successful. “But we still have 27 games ahead of us! Nothing’s lost yet.”
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