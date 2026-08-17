New Coach: Liendl Is Back in Professional Soccer

“It’s a good fit, but it’s all still very new,” Liendl told the “Krone” on Monday afternoon. That morning, he led his first practice as head coach. “This is a great new challenge for me. We have a lot of talented players, and I want to support them as best I can with my experience. Now it’s time to get to know everyone and get a sense of the team.” The 40-year-old knows time is of the essence. “The match against Austria Salzburg is already coming up on Friday.” The start of the season, with three losses, wasn’t exactly successful. “But we still have 27 games ahead of us! Nothing’s lost yet.”