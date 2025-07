Erinnerungen an den 4. Juni 2024 werden wach

Die Erinnerungen an den 4. Juni 2023 sind in Dornbirn noch hellwach. Damals empfing Zweitligist FC Dornbirn in der letzten Runde Tabellenführer GAK. 3000 Fans waren aus der steirischen Landeshauptstadt ins Ländle mitgefahren, um nach dem Spiel den Meistertitel und den Aufstieg in die Bundesliga zu feiern. Doch es sollte ganz anders kommen...