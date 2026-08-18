Ötztal-Classic glänzte mit vielen Höhepunkten

Mit vielen Eindrücken wieder nach Hause

Letztlich fuhren alle Teilnehmer mit jeder Menge Eindrücke im Gepäck wieder nach Hause. Fazit von Organisator Ernst Lorenzi: „Die 28. Ötztal-Classic verband einmal mehr automobile Leidenschaft mit landschaftlichen Höhepunkten, kulinarischen Genüssen und der besonderen Atmosphäre, bei der die Stars vier Räder haben – und ihre Besitzer das Privileg genießen, sie durch eine der schönsten Regionen der Alpen bewegen zu dürfen.“