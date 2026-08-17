Defendant Remains Silent
Pretrial detention extended following fatal sex incident
The defendant made no further statements during the hearing on the extension of his pretrial detention. The 50-year-old remains silent, maintaining that it was an accident during rough sex in Marchtrenk that caused his wife to bleed to death. The prosecution is calling it a fatal act of abuse.
Pretrial detention for the Marchtrenk man, who is suspected of inflicting fatal injuries on his wife during acts of sexual abuse, was extended again on Monday until October 17. The defendant continued to remain silent regarding the allegations during the detention hearing. The investigation into the sexual abuse of a defenseless person resulting in death is ongoing.
Forensic report still pending
The 40-year-old victim was found on June 26 of this year with heavily bleeding wounds in her home in Marchtrenk. Paramedics could only confirm the woman’s death. Due to the nature of the injuries, an autopsy was ordered, which revealed the full extent of the trauma. During questioning, the 50-year-old suspect admitted to sexual acts but claimed it was an accident and that his wife had been heavily intoxicated. Only the chemical-toxicological report will determine whether this is true.
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