Pretrial detention extended following fatal sex incident

Forensic report still pending

The 40-year-old victim was found on June 26 of this year with heavily bleeding wounds in her home in Marchtrenk. Paramedics could only confirm the woman’s death. Due to the nature of the injuries, an autopsy was ordered, which revealed the full extent of the trauma. During questioning, the 50-year-old suspect admitted to sexual acts but claimed it was an accident and that his wife had been heavily intoxicated. Only the chemical-toxicological report will determine whether this is true.